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周玉蔻為頂新案不實言論登報道歉 馬英九：遲來正義！

2020-01-08 11:27聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

前總統馬英九今天到高雄為國民黨第七選區立委候選人李雅靜助選，近期內已三度積極為李助選，是否要如當年助江玲君般讓鳳山由綠再翻藍？馬出發前受訪表示，希望是這樣！對於媒體人周玉蔻今天為馬收受頂新魏家2億元政治獻金的不實言論登報道歉，馬說：「這是遲來的正義呀！」

馬英九近期已三次來鳳山為李雅靜助選，密集程度令人聯想是否想要像當年助江玲君一樣，讓此選區再由綠翻藍？江玲君2008年代表國民黨挑戰尋求連任的立委林岱樺，雖不被看好，但在馬英九強力助選光環下險勝，順利進入國會，但後來在2012年輸給了現任立委許智傑。馬表示，希望是這樣，我們對立委候選人全力以赴！

媒體人周玉蔻曾在政論節目中爆料，指當時的馬英九總統拿了頂新集團祕密獻金，收受頂新集團2億元政治獻金，馬認為言論不實，委由律師提告，此案去年4月確定周玉蔻敗訴定讞，周遭判賠180萬，並應刊登道歉啟事。周今天在媒體刊登道歉聲明：道歉人周玉蔻公開傳述馬英九先生於2012年競選第13任總統時，曾收受頂新魏家新台幣二億元非法政治獻金的不實言論，損及馬英九先生之名譽，特此澄清並表達歉意。道歉人：周玉蔻。

馬英九今天表示：「這是遲來的正義呀！」

馬英九的長女馬唯中誕下健康男嬰，升格外公的他難掩喜悅。媒體好奇嬰兒是像女兒、還是女婿？馬英九表示，都像、都像！盼了這麼久的孫子來臨，馬說感覺當然很好啊，第一眼的心情很開心，但還沒講到話，「光看著他（嬰兒）就很滿足了！」

前總統馬英九（右）多次到鳳山為立委候選人李雅靜（左）助選，希望再讓第七選區由綠轉...
前總統馬英九（右）多次到鳳山為立委候選人李雅靜（左）助選，希望再讓第七選區由綠轉藍。記者徐如宜／攝影
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媒體人周玉蔻今天為馬英九收受頂新魏家2億元政治獻金的不實言論登報道歉，馬說：「這...
媒體人周玉蔻今天為馬英九收受頂新魏家2億元政治獻金的不實言論登報道歉，馬說：「這是遲來的正義呀！」記者徐如宜／攝影
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