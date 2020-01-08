韓國瑜酸第四軍總司令 蔡英文：不要把國軍拿來開玩笑

蔡英文連續五天的全國車隊大掃街今邁入第三天，蔡上午從彰化立委候選人陳素月選區出發。記者季相儒／攝影 分享 facebook

《壹週刊》報導，國民黨總統候選人韓國瑜在2017年曾申請舉家移民加拿大，並申請加拿大居留權，後因決定參選高雄市長，擔心成為攻擊目標而放棄。對此，蔡英文總統今天在彰化時表示，外界有質疑，候選人本來就要說清楚，「這件事情還是留給他們自己說處理、說清楚」。

韓國瑜昨表示，蔡英文不光是三軍總司令，還是第四軍「網軍」的總司令。蔡英文說，不要把國軍的事情拿來隨便做文章、開玩笑，「這是不好的」。

蔡英文表示，她了解韓國瑜老是說她是「網軍頭頭」，「這是錯誤的說法」。網路上確實有很多年輕人支持她，但她做不對做不好時，「他們也批評我」，把他們說成是網軍，這是不公平的事。

蔡英文說，更何況國民黨對自己國民黨人所承認的網軍都沒有澄清解釋過，韓國瑜對於「中國水軍」在網路上的種種操作，也從來沒有說過一句話。

選戰最後階段，韓國於電視廣告密集投放，蔡英文表示，這跟他要塑造的「庶民總統」形象，顯然不符合。國民黨除了黨產外，還有很龐大的資源在進行選戰。她覺得重點在於，「他們必須拿出強而有力的政見與願景說服民眾，不是用廣告或其他方式一直在抹黑」。

韓國瑜日前自爆，國中時每天盯著女生小腿，結果成績一落千丈，被調到放牛班。蔡英文說，「這個是很奇怪的講法，但若用他的邏輯，他現在的高雄市政，確實是在放牛班」。