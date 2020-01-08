綠：區域立委15席不確定性高 不分區下修至12席

選戰倒數，民進黨祕書長羅文嘉、副祕書長林飛帆今上廣播節目時談到國會選情，區域立委部分，羅文嘉說，至少15個選區不確定性非常高，會影響國會是否過半，也讓政黨票成為關鍵；林飛帆則說，不分區立委席次下修到12席，將繼續催出青年投票率。

羅文嘉、林飛帆今接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，談到選情評估時，羅文嘉表示，目前區域立委至少15選區不確定性非常高，扣掉之後有40席左右比較有掌握，但這不確定性會影響國會是否過半，也讓政黨票會成為關鍵。

林飛帆則說，藍營將在最後大規模集結，也讓他們的投票率會非常高，因此最後也是呼籲大家支持小英支持民進黨，區域立委相挺民進黨候選人，一定要三張票都到位。

會後羅文嘉補充表示，影響國會是否多數就是政黨票最大變數，所以近日推出「3.14 圓周率」，也就是3號蔡總統、14號民進黨，提高投票率就是影響台灣民主關鍵，而為了催出投票率，最後3天找了10位年輕朋友，包含黨內同志、候選人吳怡農等等，講出為何一定要回家投票的原因，代表年輕的聲音被看到，也會持續在所有場合持續鼓勵大家投票。

席次部分，林飛帆表示，不分區立委下修到12席，而前次地方大選青年投票率不高，20到29歲大概才占5成，但60至70歲占到7成左右，所以民進黨必須非常謹慎，必須每個年輕人站出來投票。