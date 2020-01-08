親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選倒數中
拚立委各黨搶票
反滲透法惹爭議
黑鷹失事調查中
卡神網軍案延燒
打假訊息遭質疑
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

女星何如芸嫁豪門16年婚變 今離婚官司首開低調現身

惡火滅島的眼淚：澳洲野火浩劫下的「袋鼠島」危機

綠：區域立委15席不確定性高 不分區下修至12席

2020-01-08 09:35聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

選戰倒數，民進黨祕書長羅文嘉、副祕書長林飛帆今上廣播節目時談到國會選情，區域立委部分，羅文嘉說，至少15個選區不確定性非常高，會影響國會是否過半，也讓政黨票成為關鍵；林飛帆則說，不分區立委席次下修到12席，將繼續催出青年投票率

羅文嘉、林飛帆今接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，談到選情評估時，羅文嘉表示，目前區域立委至少15選區不確定性非常高，扣掉之後有40席左右比較有掌握，但這不確定性會影響國會是否過半，也讓政黨票會成為關鍵。

林飛帆則說，藍營將在最後大規模集結，也讓他們的投票率會非常高，因此最後也是呼籲大家支持小英支持民進黨，區域立委相挺民進黨候選人，一定要三張票都到位。

會後羅文嘉補充表示，影響國會是否多數就是政黨票最大變數，所以近日推出「3.14 圓周率」，也就是3號蔡總統、14號民進黨，提高投票率就是影響台灣民主關鍵，而為了催出投票率，最後3天找了10位年輕朋友，包含黨內同志、候選人吳怡農等等，講出為何一定要回家投票的原因，代表年輕的聲音被看到，也會持續在所有場合持續鼓勵大家投票。

席次部分，林飛帆表示，不分區立委下修到12席，而前次地方大選青年投票率不高，20到29歲大概才占5成，但60至70歲占到7成左右，所以民進黨必須非常謹慎，必須每個年輕人站出來投票。

林飛帆喊話，其實這次選舉是兩個方向的選擇，是要走回過去依附中國的老路，還是在中國威脅底下嘗試發展出強韌的經濟、國防跟民主防衛機制，民進黨很清楚是後者，選擇讓台灣更壯大、強壯，面對中國威脅的選擇，期待民眾肯定過去3年半做了很多改革，也許不是一百分，但是這是重要讓台灣繼續成長的關鍵。

民進黨祕書長羅文嘉、副祕書長林飛帆。記者賴于榛／攝影
民進黨祕書長羅文嘉、副祕書長林飛帆。記者賴于榛／攝影
分享

投票率林飛帆民進黨

延伸閱讀

從總統政見會，看庶民對司法濫權的「期待」

選戰倒數催票 羅文嘉：年輕人回家投票是關鍵

野百合太陽花齊力挺台灣花鄭朝方 車隊掃街拉抬...

美女財經專家爆料 吳怡農現在沒有女朋友

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

扁到處助選 法界批：前任元首不守法、現任元首不執法

2020-01-07 20:13

當外公了！馬英九：這跟總統的論文一樣 都是國家機密

2020-01-08 10:28

力保有豬肉吃、堅持婚姻平權 蘇貞昌秀政績催政黨票

2020-01-08 08:48

新聞分析／無視程序正義 只剩野蠻執法

2020-01-08 00:08

扁頻輔選 柯文哲：保外就醫不可這樣

2020-01-08 00:03

黨產會處分暫停執行 中影118億可望解凍

2020-01-08 00:01

北高行裁定中影附隨組織案停止執行 黨產會將提抗告

2020-01-07 20:14

馬英九升格當外公 低調回應心情像國家機密

2020-01-07 19:09

蓋風電兼國防？藍嘲諷謝志偉在「自愚愚人」

2020-01-07 19:05

持舊式身分證不能投票 桃園有913人

2020-01-07 18:59

2020選舉人人數 60至69歲增50萬人

2020-01-07 17:54

馬英九當外公了！馬唯中三總產下男寶寶

2020-01-07 17:31

選舉人人數近兩千萬人 中選會：年齡層40至49歲居冠

2020-01-07 17:12

【重磅快評】韓國瑜沒說錯 謝長廷不可能秒變純潔

2020-01-07 16:57

雞排祭品文 謝龍介：如果南檢調問我，就行使緘默權

2020-01-07 16:48

柯文哲：太陽花世代對立最嚴重 柯黑是意料之事

2020-01-07 16:28

大選倒數 徐國勇：選前三天是買票高峰期

2020-01-07 16:11

蘇家墓地變豪華墓園牟利？蘇嘉全喊告強調一切合法

2020-01-07 15:55

阮想欲抱孫反同布條掛全台 挺同團體批選舉奧步

2020-01-07 15:41

被爆向高銀嗆辭獨董 林文淵：完全亂講！是政治操作

2020-01-07 14:37

農民、宗教團體批反滲透法「新戒嚴法」

2020-01-07 14:26

「請問不回家投票是在哈囉？」賴惠員設看板催票

2020-01-07 14:16

澳洲野火肆虐 外交部：擬依需求提供物資協助

2020-01-07 13:59

影／民進黨宜蘭黨部成立「抓鬼大隊」加碼檢舉賄選獎金

2020-01-07 12:57

國發會啟動研擬OGP國家行動方案 邁向開放政府

2020-01-07 12:52

綠推專業女力進國會 批藍婦權與性別平權倒退

2020-01-07 12:11

未署名廣告看板諷「政二代」？ 鄭朝方競總已報案

2020-01-07 12:02

謝長廷為己抱屈 韓國瑜笑：他什麼時候變這麼純潔

2020-01-07 11:34

假韓粉教學一夕消失 韓辦：刪文就能把做過壞事刪掉嗎

2020-01-07 11:22

憂反滲透法上路 全國農會：對岸農產大盤商都是政協

2020-01-07 11:15

紐時：中國影響台灣選舉 取道社群媒體手法細膩

2020-01-07 09:27

願貢獻影響力 張善政妻子獻出公益廣告處女秀

2020-01-07 09:16

能源專家也被查水表？ 黃士修：這不是個案也不是巧合

2020-01-07 07:40

臉書教學反串韓粉 韓國瑜批新文化基金會反智

2020-01-06 22:26

馬英九批蔡丟7邦交國 賴清德：馬總統應團結一致對外

2020-01-06 14:23

撥款補助教人反串韓粉？文化部回應了

2020-01-06 12:42

鄭宏輝推最新競選影片林智堅當主角 訴求集中選票

2020-01-05 14:21

批黑鷹事件仍跑選舉 柯文哲叫民進黨用反滲透法告媒體

2020-01-05 13:04

影／黑鷹失事意外後 蔡英文恢復競選首站南投稱關鍵

2020-01-05 11:21
看更多

熱門文章

謝長廷：我上次見到楊蕙如 是她與李佳芬看12強

2020-01-07 12:52

謝長廷說楊蕙如與李佳芬一起看棒球 李艷秋曝真相

2020-01-08 00:53

馬英九當外公了！馬唯中三總產下男寶寶

2020-01-07 17:31

韓競辦：李佳芬東京看球沒見過楊蕙如 謝長廷如小偷栽贓

2020-01-07 13:56

175名博士連署提蔡英文論文3疑點 蔡辦：鬧劇該結束

2020-01-07 20:03

遭陳水扁斥該到沈一鳴靈前下跪 馬英九：什麼？

2020-01-07 16:47

李家同：台灣人要高薪光靠GDP沒用 要靠這個才行

2020-01-07 13:23

林靜儀叛國說、查水表 前外交官：這根本就是朕即國家

2020-01-08 06:33

韓營喊告！監察院對面黑韓大布條已撤下

2020-01-07 15:36

扁到處助選 法界批：前任元首不守法、現任元首不執法

2020-01-07 20:13

【即時短評】謝長廷的「沙西米刀」 切割出來的事實

2020-01-07 21:30

雞排祭品文 謝龍介：如果南檢調問我，就行使緘默權

2020-01-07 16:48

【重磅快評】韓國瑜沒說錯 謝長廷不可能秒變純潔

2020-01-07 16:57

警察查包包、到你家臨檢不用怕 這些情況可拒絕

2020-01-08 09:00

「沒有對手那麼多資源」 蔡英文臉書諷韓國瑜砸近億下廣告

2020-01-07 22:42

赴陸進香被查 宗教界批反滲透法「民主最大恥辱」

2020-01-08 00:14

邱毅：邱義仁11月初飛東京 要謝長廷找楊蕙如串供

2020-01-07 14:22

謝長廷為己抱屈 韓國瑜笑：他什麼時候變這麼純潔

2020-01-07 11:34

選舉公報不見「中華民國」是亂搞？黃暐瀚：罵前查一下

2020-01-07 12:46

新文化基金會是培養楊蕙如們的溫床？網：不告就是默認

2020-01-07 11:15

美官員談台灣大選：不在意誰勝選 只盼選舉自由、公平

2020-01-08 06:12

謝龍介南下屏東助選 評估總統選情「逆轉勝」

2020-01-07 14:04

這張蔡英文沒有的王牌 韓國瑜卻不打？歷史經驗讓鐵漢也心軟…

2020-01-08 10:00

未署名廣告看板諷「政二代」？ 鄭朝方競總已報案

2020-01-07 12:02

陳水扁輔選動作頻頻 柯文哲：保外就醫不可以這樣子

2020-01-07 14:09

時力提主權5大政見 主打強化民主防衛機制

2020-01-07 16:08

馬英九升格當外公 低調回應心情像國家機密

2020-01-07 19:09

痛批蔡英文感覺把她當白癡 陳佩琪：真的很受傷

2020-01-07 19:48

謝長廷眨眼說很多事情不要講？網：無情切割楊蕙如

2020-01-07 15:14

國防部：沈一鳴將安葬五指山國軍公墓特勳區

2020-01-07 12:47

這次韓國瑜要是沒贏 黃暐瀚：國民黨再也沒機會贏了

2020-01-07 17:09

假韓粉教學一夕消失 韓辦：刪文就能把做過壞事刪掉嗎

2020-01-07 11:22

郁慕明挺韓批綠：蔡總統讓波特王「撩」就比較高級？

2020-01-07 21:37

韓國瑜基隆行韓粉high 小孩被高高舉起樂喊「看到了」

2020-01-07 12:25

孫大千：民進黨準備在台開啟「綠色文字獄」了嗎？

2020-01-08 08:36

嗆對手只會講夫妻感情 李佳芬：請「王小姐」稍安勿躁

2020-01-07 21:08

民進黨國會席次若過半 柯文哲：台灣苦日子再四年

2020-01-07 13:55

空軍司令部證實 失事黑鷹直升機黑盒子將送美解讀

2020-01-07 10:52

林靜儀「叛國說」 馬英九：國家統一是政策選項之一

2020-01-07 11:32

綠營估北市立委選情看俏 朱立倫：伯仲選區全力搶救

2020-01-07 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top