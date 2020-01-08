力保有豬肉吃、堅持婚姻平權 蘇貞昌秀政績催政黨票

行政院長蘇貞昌。圖／擷取自影片 分享 facebook

選戰倒數3天，行政院長蘇貞昌昨晚也推出最新影片，顯示有政府會做事，為民眾力保有豬肉吃、堅持婚姻平權，最後溫情喊話表示，自己第一次當行政院長時，國會沒有過半，改革只剩一半，希望民眾這次一定要全力支持民進黨，力催政黨票。

影片中，蘇貞昌表示，世界上沒有一百分的政府，但非常努力在做，像是中國非洲豬瘟，中國周邊11國全倒，目前僅剩台、日還有豬肉可以吃，就是政府幫民眾顧好好，中國現在又發生不明肺炎，政府嚴格把關就是為了民眾健康，這是有政府會做事。

蘇貞昌還說，政府拚經濟亞洲四小龍第一，為民眾加薪、減稅、增加福利，堅持國家主權，力抗中國威脅，且雖然面對那麼大的壓力，民進黨還是堅持進步價值，通過婚姻平權。

最後蘇貞昌喊話表示，自己第一次當行政院長時，國會沒有過半，改革只剩一半，做事非常困難，這次拜託大家一定要全力支持民進黨，並拍胸口保證一定會做出更好的成績。