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陳水扁北上萬華龍山寺 三問馬英九

2020-01-08 08:35聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

前總統陳水扁今天北上萬華龍山寺，出席一邊一國行動黨活動，陳水扁也拍攝影片三問馬英...
前總統陳水扁今天北上萬華龍山寺，出席一邊一國行動黨活動，陳水扁也拍攝影片三問馬英九。圖／擷取自陳水扁影片
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選戰倒數3天，前總統陳水扁今天北上萬華龍山寺，出席一邊一國行動黨活動，陳水扁也拍攝影片三問前總統馬英九，第一問，當年富邦金與台北銀行合併，這個政治決定，馬英九敢說不是你嗎？第二問，馬英九特別費案無罪，為什麼扁的國務機要費被判無期徒刑？對扁公平嗎？第三問，319槍擊案，馬英九為什麼說這是自導自演？

為了幫一邊一國行動黨衝政黨票，陳水扁今天上午北上萬華龍山寺奉香祈福，並於上午10點10分在廟前廣場三問馬英九，記者會前，陳水扁拍攝一段影片三問馬英九，陳水扁說，當年台北銀行是很賺錢的銀行之一，但竟會被當時的小銀行富邦金吃下台北銀行，小銀行吃下大銀行？這是誰做的決定？

對於富邦金、台北銀行合併案，陳水扁說，他調出最後一次臨時董事會的會議紀錄，當時台北銀行常務董事、北市財政局前局長李述德曾在會議中提到「這是政治決定」，說完之後，沒有人敢反對，扁問馬，「這個政治決定，馬英九敢說不是你嗎？」

陳水扁第二問馬英九，為什麼馬的特別費案，公款私用於家裡水電、瓦斯費，還付女兒美國的刷卡消費？最後馬的公款私用沒事，陳水扁的國務機要費用於機密外交，還外貼三千多萬，竟被判無期徒刑？扁問，這樣的雙重標準，辦扁公平嗎？

陳水扁第三問馬英九，319槍擊案，為什麼馬英九要與媒體人陳文茜一個扮黑臉、一個扮白臉，說這是陳水扁自導自演？

2020選舉2020立委選舉陳水扁馬英九319槍擊案一邊一國行動黨

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