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扁頻輔選 柯文哲：保外就醫不可這樣

2020-01-08 00:03聯合報 記者邱瓊玉凌筠婷楊濡嘉王慧瑛白錫鏗／連線報導

前總統陳水扁（左）昨天中午到彰化縣田尾鄉，受到支持民眾熱情歡迎。 記者凌筠婷／攝...
前總統陳水扁（左）昨天中午到彰化縣田尾鄉，受到支持民眾熱情歡迎。 記者凌筠婷／攝影
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前總統陳水扁近來輔選動作頻頻，扁子陳致中昨天也證實，扁周六會前往投票，投票權未受保外就醫影響。台灣民眾黨主席柯文哲昨天表示，法律有其尊嚴，保外就醫不可以像扁這樣子，這也是為什麼法律會得不到人民信任。

根據刑法規定，褫奪公權期間從主刑執行完畢或赦免之日起算，扁還沒服刑完畢就保外就醫，褫奪公權期間尚未起算，依法仍有公民投票權。至於輔選「踩紅線」爭議，台中監獄昨晚表示，對扁會持續掌握、蒐證。

柯文哲昨接受YahooTV《鄉民來衝康》專訪時表示，他曾勸過民進黨，扁的問題要解決，應是「有條件的特赦」，好歹要交代一下，讓大家有台階下，案子可以結束，畢竟面對問題是解決問題的第一步，「況且你不解決問題，問題就會解決你」；當初阿扁保外就醫出來時就應積極面對，蔡英文總統上任時就該快點解決掉。

柯文哲也說，他也曾和民進黨前秘書長洪耀福提過，中國大陸都敢解決毛澤東問題了，阿扁的問題要快點解決；沒想到洪耀福卻說「毛澤東死了，不會講話」。柯說，其實不可以這樣子，歷史問題歷史解決。

至於是否覺得扁有貪汙？柯文哲說，「我不要這樣子講」，就是要交代清楚，不要想說要百分之百全身而退，要講清楚怎麼一回事；一個法治國家，法律是人民唯一遵循標準，他不贊成保外就醫的狀態是這樣子，不然法律就亂掉了。

陳水扁昨天還到彰化縣參加前立委江昭儀為他舉辦的「便當會」，呼籲在場上百名扁迷將政黨票投給「一邊一國行動黨」，若行動黨不分區立委能進入國會，他將不支薪當「總統級助理」。

2020選舉陳水扁保外就醫

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