北高行裁定中影附隨組織案停止執行 黨產會將提抗告

行政院黨產會。圖／報系資料照片 分享 facebook

台北高等行政法院今天針對行政院黨產會認定中影為國民黨附隨組織之行政處分，裁定停止執行。黨產會對此表示，基於維護公產之立場，為捍衛轉型正義之公益，將針對北高行裁定結果提起抗告。

黨產會表示，中影前曾就上開行政處分向北高行聲請停止執行，遭駁回後向最高行政法院提起抗告，經最高行政法院認為仍有部分事實未經調查，應由兩造提出更具體之數據資料，經攻防辯論後方能釐清事實，故發回更審。惟北高行未經開庭調查，即逕以附隨組織之認定致使中影公司「在營運活動上，面臨市場信任危機」等見解，裁定停止執行，完全違背最高行政法院前述發回意旨，黨產會深表遺憾。

黨產會指出，經該會調查資料，中影公司經認定為附隨組織後，其107年營業收入達5億6千7百多萬元，營收較往年無消減；另中影公司現有40億貸款案，已有銀行提供較優惠之轉貸條件；另就黨產會依法許可之股東現金股息及員工年終獎金數額觀之，中影公司108年發放董監酬勞暨股東現金股息約9,114萬元，107年、108年皆向該會申請發放平均3.5個月年終獎金及三節獎金，與往年相較並未減縮，由上述事實顯示，附隨組織之認定對中影公司之經營、股東及員工權益未有負面影響。

黨產會表示，落實轉型正義之公益與黨產私利孰輕孰重，法院不可不察。中影公司為國民黨附隨組織之處分現經法院裁定停止執行，中影公司便可任意處分名下龐大資產，屆時恐有脫產之疑慮，亦增加未來收回不當取得財產困難度。故有關歷來本會所為附隨組織之認定，最高行政法院均認為不應停止執行，繼續維持凍結財產之效果，此為最高行政法院穩定且一致之見解。