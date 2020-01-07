扁到處助選 法界批：前任元首不守法、現任元首不執法

前總統陳水扁（中）為「一邊一國行動黨」拉票。記者凌筠婷／攝影 分享 facebook

因貪汙入獄獲保外就醫的前總統陳水扁，屢踩紅線，尤其在大選期間到處助選，主管機關台中監獄今晚表示對扁「持續掌握、持續蒐證」。律師林瓊嘉強調，扁踩紅線違反保外就醫規定，如果他不該再入監執行，總統就應該特赦，不能既不特赦又不執行。如同法外之人，這不符民主法國家依法治國的原則。一個前任元首不守法，一個現任元首不執法，令人失望。

扁從2015年1月5日獲准保外就醫，期間多次違反保外醫治規定，但扁的保外醫治仍獲通過，台中監獄以醫療小組認定扁的病況未獲改善，符合在監不能為適當醫治，仍核准展延。最近在總統副總統暨立委選舉期間，頻頻為候選人助選，中監今晚表示對扁「持續掌握、持續蒐證」。

律師林瓊嘉表示，這是一個法治的國家，民主國家就是要依法行政，未依法行政就不是民主法治國家，前總統陳水扁涉貪汙案被判刑定讞，不論他過去對民主有何貢獻，法律之前，人人平等，判刑確定就必須依法執行。既獲保外就醫，更必須遵守保外就醫的規定。

林瓊嘉強調，前總統陳水扁與現任總統蔡英文，皆為「司法人」。陳前總統卻再三踩紅線，不符保外就醫要件，如果他不該再入監執行，總統就應該特赦，不能既不特赦又不執行。如同法外之人，這不符民主法國家依法治國的原則。一個前任元首不守法，一個現任元首不執法，令人失望。