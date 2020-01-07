蓋風電兼國防？藍嘲諷謝志偉在「自愚愚人」

駐德代表處日前製作一支短片，內容強調對岸部署1500枚飛彈對準台灣，還有不少潛艦威脅，後跳出一堆風力發電機矗立在台灣西部海岸，影片字幕宣稱，這是「一兼兩顧，摸蛤仔兼洗褲。風電+國防」。國民黨文傳會副主委黃子哲今在臉書質疑，駐德代表謝志偉向來愛耍寶刷存在感已不足為奇，但為了挺蔡英文總統連任，竟連離岸風力發電機可以拿來抵擋潛艦，這種「自愚愚人」的宣傳都做得出來，「秀下限」的功力，舉世驚呆。

黃子哲諷刺，原來蔡英文花大錢建設海上風力發電機，還有抵擋共軍艦艇來犯的功能，美國總統川普不過沿著美國邊界，在陸地上築牆來阻擋移民，蔡英文竟然可以超英趕美，在台灣海峽上蓋風力發電機，當成海上圍籬抵擋共軍入侵，還可提供電力，敢情發電機上應同時配置民進黨立委吳焜裕曾建議的雷射槍，才能具備如此神力，難怪民進黨要花高達兩兆來蓋，乾脆直接圈住台灣，這樣連潛艦國造的費用也可以省下來了。

黃子哲表示，全世界從來沒有哪個國家拿風力發電機當防禦武器，若用這種戰略，「別說洗褲，輸到脫褲都不成問題」，謝志偉為了跨海替蔡英文的能源政策背書或宣傳，鬼扯發電機兼具國防功能，連「阿共仔」的威脅都拿來當理由亂入，擺明是愚民策略，又是騙選票的伎倆，但這手法卻是粗糙不堪，像是在污辱人民的智商。