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持舊式身分證不能投票 桃園有913人

2020-01-07 18:59聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

網傳國民身分證登載戶籍地址為改制前舊縣市名稱者，不得憑領選舉票，中選會強調是不實消息，只要是持新式國民身分證都可領取選票，但若是持有94年12月21日前核發的「舊式國民身分證」，才不得領取選票，桃園市民政局清查，全桃園有913人持有舊式身分證，提醒這些市民應把握這未來3天，快到戶政事務所換發新式身分證，才可投票，選舉日當天無法受理換發新式身分證。

兼任桃園市選委會總幹事的桃園市政府民政局副局長林香美說，桃園市迄今仍有913名市民持有舊式身分證，尚未換領新式身分證，由於11日投票日當天，戶政事務所不受理戶政業務，提醒這些市民應在10日上班時間以前到戶政事務所辦理，有新式身分證才能領取選票。

內政部連日來也不斷在臉書粉絲專頁上發文提醒，選民應檢查國民身分證、印章與投票通知單3樣物品，尤其國民身分證是投票必帶，若已經遺失或還未換發成新式國民身分證，請在10日上班時間以前，攜帶戶口名簿或其他身分證明文件正本、印章、1張相片及200元規費，至任何一間戶政事務所申請國民身分證補發，當場就可補領到，周六選舉日則不再受理。

由於近來有網路訊息指身分證戶籍地址若是寫北縣、桃縣等改制前縣市名無法領取選票，桃園市選委會強調，若是持94年12月21日起換發的新式國民身分證，即便上頭戶籍地址為縣市改制或合併改制前舊縣市名稱，不用特地申請換發國民身分證，選舉權也不受影響。

內政部指出，只要持有現行有效身分證都可以投票。圖／取自內政部臉書粉絲專頁
內政部指出，只要持有現行有效身分證都可以投票。圖／取自內政部臉書粉絲專頁
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身分證投票內政部中選會

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