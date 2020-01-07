選舉人人數近兩千萬人 中選會：年齡層40至49歲居冠

中選會。聯合報系資料照片 分享 facebook

中選會今公布第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉人人數，總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數為1931萬2105人，區域立法委員選舉人人數為1880萬6913人，平地原住民立法委員選舉人人數為19萬9833人，山地原住民立法委員選舉人人數為21萬5115人。

中選會說明，在總統副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1337萬6945人，占總選舉人人數69.27%，其中又以新北市選舉人人數332萬1459人最多，其次為高雄市選舉人人數為229萬9,558人，另台北市及台中市選舉人人數皆超過200萬人，分別有216萬7264人及225萬1064人，而桃園市及台南市選舉人人數也有100萬人以上，分別為178萬755人及155萬6845人。

中選會進一步指出，在總統副總統選舉人年齡層分布，以40－49歲居冠，有374萬3492人，其次為50－59歲，有363萬2,972人。