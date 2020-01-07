【重磅快評】韓國瑜沒說錯 謝長廷不可能秒變純潔

駐日大使謝長廷在卡神楊蕙如事件稍稍沉寂之後，近日在臉書砲轟韓國瑜陣營，什麼事情都要扯到他，他明明沒有要選舉，可不可以讓他專心拚外交？韓國瑜稍早回應表示，謝長廷一下子變成這麼純潔，和他過去印象完全不一樣。

是的，韓國瑜說的沒錯，謝長廷說要專心拚外交未必是真話，但用力拚選舉確是真的，謝長廷可能是歷來最忙碌的駐日大使了，除了忙外交， 他介入的事務、關注的話題總是圍繞著選舉，不甘寂寞的個性加上律師的巧辯，很難不成為焦點，只是始終掩藏不了背後的算計，也真是政壇罕見。

謝長廷被韓國瑜競選辦公室質疑，他創立的新文化基金會用公部門補助舉辦研習營，教授學生如何在網路上反串假韓粉，打擊異已，新文化基金會隨即發出聲明，強調從未利用公帑養網軍，已委由律師研究提出訴訟，但韓競辦質疑，如果是問心無愧，又何必在被踢爆後大費周章刪臉書的圖文？

謝長廷回應則很政治，指新文化工作隊是他創立的沒錯，但他是30年前設立的，負責人已經第三代，藍營太想念他 ，每天念茲在茲 ，不累嗎？對比基金會的反應，謝長廷的處理當然高明不少，效果也比較好。

的確，30年前設立的基金會，負責人已經第三代，要第一代負責人對目前基金會的作為負責，是有點「延伸」了，謝以此答辯還可以勉強應付過去，但政治性格卻讓謝長廷忍不住加碼，不知為何要編造李佳芬和卡神楊蕙如東京一起看12強棒球賽，這就成了一大敗筆。

謝長廷今天新春團拜後受訪被問及楊蕙如下落時，竟說他上次見到楊蕙如是在世界12強棒球賽，「但是那次她沒有跟我一起看棒球，她是跟韓國瑜的太太一起看」，說到這裡，謝長廷停頓一下眨眨眼說，很多事情不要講，好不好？

謝長廷這一眨眼又欲語還休，難免透露出大量的訊息，問號滿天飛，這其中是有什麼事情不好說？難道和楊蕙如和李佳芬的交情會比他還好？難道楊蕙如不只是綠營的網軍？在大選前夕，謝長廷大談楊蕙如和李佳芬一起看棒球，是要暗示什麼？是要影響什麼？答案昭然若揭。

不過，謝長廷可能也沒想到，韓國瑜競選辦公室效率極好，馬上找到了照片，李佳芬去年11月拜訪東京僑界，由僑領安排在東京巨蛋觀看12強棒球賽，有圖有真相，李佳芬在球場看台上，身旁除了新北市議員葉元之、台北市議員徐弘庭、王欣儀，還有多位僑領，從頭到尾都未見楊蕙如。