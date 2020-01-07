雞排祭品文 謝龍介：如果南檢調問我，就行使緘默權

國民黨台南市議員謝龍介（中）今天下午到台東為國民黨台東立委候選人張志明（右）助選站台，針對雞排祭品文 ，謝龍介說「如果南檢調我，我就行使緘默權」。記者羅紹平／攝影 分享 facebook

國民黨台南市議員謝龍介日前發出豪語，只要韓沒贏到90萬票，就發送2700份雞排，事後有民眾向台南地檢署檢舉，南檢也表示會根據檢舉分案偵辦，謝龍介今天下午到台東為國民黨台東立委候選人張志明助選站台，謝受訪表示，韓國瑜贏蔡英文只要低於90萬票，他一定捐30萬元作公益，至於有沒有收到南檢傳單，謝龍介說「如果南檢調我，我就行使緘默權。」

謝龍介表示，別人發1萬塊雞排都不調問，他發雞排就有問題，他認為國家機器強力的介入，所以他怕了，採改成30萬元捐公益，台南地檢署有發新聞稿分案調查，但目前沒有調問他，如果南檢調他，就行使緘默權，讓南檢來收押他。

謝龍介認為國民黨總統候選人韓國瑜定會逆轉勝，日前在電視節目「暐瀚觀點」中受訪時，謝龍介說出「雞排祭品文」，發下豪語韓國瑜一定大贏蔡英文90萬票，只要韓少贏一票，他就在全台北、中、南各送900份雞排，隨後因有綠營選民前往台南地檢署檢舉謝龍介涉及期約賄選，南檢也表示會根據檢舉分案偵辦，調查發送雞排是否有對價性，及有無符合賄選之構成要件綜合判斷。

謝龍介隨後在臉書聲明，如果認定發雞排有賄選的疑慮，我們必須避免被轉移焦點，韓國瑜要乾淨的贏、所以我決定更改祭品，等著吃雞排的朋友，只能對您說抱歉了！有網友贊成，但也有網友哀號「沒雞排可吃，好可惜！」