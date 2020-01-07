親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選倒數中
拚立委各黨搶票
黑鷹失事調查中
打假訊息遭質疑
卡神網軍案延燒
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

史上最高！遠航欠薪嚴重北市勞動局重罰150萬元

馬英九當外公了！馬唯中三總產下男寶寶

雞排祭品文 謝龍介：如果南檢調問我，就行使緘默權

2020-01-07 16:48聯合報 記者尤聰光羅紹平／台東縣即時報導

國民黨台南市議員謝龍介（中）今天下午到台東為國民黨台東立委候選人張志明（右）助選...
國民黨台南市議員謝龍介（中）今天下午到台東為國民黨台東立委候選人張志明（右）助選站台，針對雞排祭品文 ，謝龍介說「如果南檢調我，我就行使緘默權」。記者羅紹平／攝影
分享

國民黨台南市議員謝龍介日前發出豪語，只要韓沒贏到90萬票，就發送2700份雞排，事後有民眾向台南地檢署檢舉，南檢也表示會根據檢舉分案偵辦，謝龍介今天下午到台東為國民黨台東立委候選人張志明助選站台，謝受訪表示，韓國瑜贏蔡英文只要低於90萬票，他一定捐30萬元作公益，至於有沒有收到南檢傳單，謝龍介說「如果南檢調我，我就行使緘默權。」

謝龍介表示，別人發1萬塊雞排都不調問，他發雞排就有問題，他認為國家機器強力的介入，所以他怕了，採改成30萬元捐公益，台南地檢署有發新聞稿分案調查，但目前沒有調問他，如果南檢調他，就行使緘默權，讓南檢來收押他。

謝龍介認為國民黨總統候選人韓國瑜定會逆轉勝，日前在電視節目「暐瀚觀點」中受訪時，謝龍介說出「雞排祭品文」，發下豪語韓國瑜一定大贏蔡英文90萬票，只要韓少贏一票，他就在全台北、中、南各送900份雞排，隨後因有綠營選民前往台南地檢署檢舉謝龍介涉及期約賄選，南檢也表示會根據檢舉分案偵辦，調查發送雞排是否有對價性，及有無符合賄選之構成要件綜合判斷。

謝龍介隨後在臉書聲明，如果認定發雞排有賄選的疑慮，我們必須避免被轉移焦點，韓國瑜要乾淨的贏、所以我決定更改祭品，等著吃雞排的朋友，只能對您說抱歉了！有網友贊成，但也有網友哀號「沒雞排可吃，好可惜！」

謝龍介韓國瑜張志明賄選

延伸閱讀

謝龍介南下屏東助選 評估總統選情「逆轉勝」

到雲林陪同掃街拜票 謝龍介：選對人才能國泰民...

比較蔡韓造勢熱情度 謝龍介：綠營50分藍營9...

網友對黑鷹墜毀以訛傳訛 謝龍介：冷靜不要添亂

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

馬英九當外公了！馬唯中三總產下男寶寶

2020-01-07 17:31

選舉人人數近兩千萬人 中選會：年齡層40至49歲居冠

2020-01-07 17:12

2020選舉人人數 60至69歲成長最多 增50萬人

2020-01-07 17:54

【重磅快評】韓國瑜沒說錯 謝長廷不可能秒變純潔

2020-01-07 16:57

反滲透法三讀陸跳腳 陳明通：若無滲透何必氣急敗壞

2020-01-07 16:35

柯文哲：太陽花世代對立最嚴重 柯黑是意料之事

2020-01-07 16:28

大選倒數 徐國勇：選前三天是買票高峰期

2020-01-07 16:11

蘇家墓地變豪華墓園牟利？蘇嘉全喊告強調一切合法

2020-01-07 15:55

阮想欲抱孫反同布條掛全台 挺同團體批選舉奧步

2020-01-07 15:41

被爆向高銀嗆辭獨董 林文淵：完全亂講！是政治操作

2020-01-07 14:37

農民、宗教團體批反滲透法「新戒嚴法」

2020-01-07 14:26

「請問不回家投票是在哈囉？」賴惠員設看板催票

2020-01-07 14:16

澳洲野火肆虐 外交部：擬依需求提供物資協助

2020-01-07 13:59

影／民進黨宜蘭黨部成立「抓鬼大隊」加碼檢舉賄選獎金

2020-01-07 12:57

國發會啟動研擬OGP國家行動方案 邁向開放政府

2020-01-07 12:52

綠推專業女力進國會 批藍婦權與性別平權倒退

2020-01-07 12:11

未署名廣告看板諷「政二代」？ 鄭朝方競總已報案

2020-01-07 12:02

謝長廷為己抱屈 韓國瑜笑：他什麼時候變這麼純潔

2020-01-07 11:34

假韓粉教學一夕消失 韓辦：刪文就能把做過壞事刪掉嗎

2020-01-07 11:22

憂反滲透法上路 全國農會：對岸農產大盤商都是政協

2020-01-07 11:15

紐時：中國影響台灣選舉 取道社群媒體手法細膩

2020-01-07 09:27

願貢獻影響力 張善政妻子獻出公益廣告處女秀

2020-01-07 09:16

能源專家也被查水表？ 黃士修：這不是個案也不是巧合

2020-01-07 07:40

韓營：新文化基金會教反串韓粉

2020-01-07 00:27

臉書教學反串韓粉 韓國瑜批新文化基金會反智

2020-01-06 22:26

撇清新文化工作隊 謝長廷：藍營太想念我，不累嗎？

2020-01-06 19:51

反滲透法通過 國民黨台南黨部：民眾反應不安

2020-01-06 15:18

馬英九批蔡丟7邦交國 賴清德：馬總統應團結一致對外

2020-01-06 14:23

民進黨團指國民黨選到沒步 變造謠中心

2020-01-06 13:26

影／顏擇雅批沒政績 柯文哲：標準的黨同伐異

2020-01-06 13:25

考試院成立專案小組 2月提院會討論釋憲與否

2020-01-06 13:18

撥款補助教人反串韓粉？文化部回應了

2020-01-06 12:42

鄭宏輝推最新競選影片林智堅當主角 訴求集中選票

2020-01-05 14:21

批黑鷹事件仍跑選舉 柯文哲叫民進黨用反滲透法告媒體

2020-01-05 13:04

影／黑鷹失事意外後 蔡英文恢復競選首站南投稱關鍵

2020-01-05 11:21

決戰中台灣？民眾黨今造勢晚會 柯文哲猜藍綠將布重兵

2020-01-04 22:12

喜樂島聯盟今台中車隊大掃街 力拚政黨5%立院成立黨團

2020-01-04 17:24

韓國瑜、蔡英文嘉義市直球對決！6日2地造勢大車拚

2020-01-04 17:23

卡神案易始公司要告柯文哲 游淑慧：楊蕙如踹共！

2020-01-03 21:13
看更多

熱門文章

苦苓稱韓國瑜渣男 柯志恩：自己外遇有何資格罵人？

2020-01-06 20:44

謝長廷：我上次見到楊蕙如 是她與李佳芬看12強

2020-01-07 12:52

韓競辦：李佳芬東京看球沒見過楊蕙如 謝長廷如小偷栽贓

2020-01-07 13:56

誰消費黑鷹？孫大千批小英過去沒為國軍弟兄說公道話

2020-01-07 08:35

能源專家也被查水表？ 黃士修：這不是個案也不是巧合

2020-01-07 07:40

身分證戶籍寫「台北縣」不能投票？內政部嚴正澄清

2020-01-07 10:16

「政府級入侵者」竊Gmail密碼？ 王鴻薇要蔡英文踹共

2020-01-06 22:19

張善政、李婉鈺選戰策略相同！催票姓名學 高手才懂

2020-01-07 08:00

深夜發文挺老爸 宋鎮邁：靠腎上腺素過活的辣個男人

2020-01-07 01:35

談小腿挨批性暗示 韓國瑜：是你認為性還是我認為性？

2020-01-06 21:14

黑鷹黑盒子初判…軍方喊查洩密 運安會封口

2020-01-07 00:33

韓國瑜不到嘉義造勢 主辦單位宣稱湧入逾萬群眾

2020-01-06 19:20

再現民主貪食蛇 挺韓車隊今明兩晚繞行高雄

2020-01-06 20:35

影／阿扁痛斥馬英九、邱毅 該到沈一鳴靈前下跪道歉

2020-01-07 09:03

國安局承認蒐集假訊息 但未監控社群網站

2020-01-07 04:47

黑鷹風波 運安會：沒洩密也絕無指出事故是人為因素

2020-01-06 17:58

韓營喊告！監察院對面黑韓大布條已撤下

2020-01-07 15:36

李家同：台灣人要高薪光靠GDP沒用 要靠這個才行

2020-01-07 13:23

韓國瑜：70年來假想敵就是解放軍 我沒迴避

2020-01-07 00:38

新文化基金會是培養楊蕙如們的溫床？網：不告就是默認

2020-01-07 11:15

謝長廷為己抱屈 韓國瑜笑：他什麼時候變這麼純潔

2020-01-07 11:34

馬英九當外公了！馬唯中三總產下男寶寶

2020-01-07 17:31

拿921當競選口號挨批「惡心」 震央南投也中標

2020-01-06 21:14

韓召喚庶民周四會師凱道 蔡車隊衝票狂掃南台

2020-01-07 00:25

選舉公報不見「中華民國」是亂搞？黃暐瀚：罵前查一下

2020-01-07 12:46

查水表惹議 民眾淚訴轉貼影片被抓「失眠3個月」

2020-01-07 00:36

說蔣經國五短 韓國瑜：誰長得像總統？我們腦袋已物化

2020-01-06 22:49

陳水扁輔選動作頻頻 柯文哲：保外就醫不可以這樣子

2020-01-07 14:09

謝龍介南下屏東助選 評估總統選情「逆轉勝」

2020-01-07 14:04

影／「國瑜夜市」再現嘉義 攤販送2020顆粽子挺韓國瑜

2020-01-06 21:55

與陸走到經濟與主權死角 韓國瑜：以主權為優先

2020-01-06 22:59

遭陳水扁斥該到沈一鳴靈前下跪 馬英九：什麼？

2020-01-07 16:47

蘇宏達批評故宮政策 法院不罰

2020-01-07 00:40

國防部：沈一鳴將安葬五指山國軍公墓特勳區

2020-01-07 12:47

假韓粉教學一夕消失 韓辦：刪文就能把做過壞事刪掉嗎

2020-01-07 11:22

臉書教學反串韓粉 韓國瑜批新文化基金會反智

2020-01-06 22:26

蔡英文批韓國瑜：所有時間都在罵我，解決問題的方法在哪？

2020-01-06 22:04

空軍司令部證實 失事黑鷹直升機黑盒子將送美解讀

2020-01-07 10:52

願貢獻影響力 張善政妻子獻出公益廣告處女秀

2020-01-07 09:16

未署名廣告看板諷「政二代」？ 鄭朝方競總已報案

2020-01-07 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top