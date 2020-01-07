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影／宋楚瑜南投拜票 嘆當年貿然凍省 打亂台灣行政體系

2020-01-07 16:20聯合報 記者江良誠／南投即時報導

親民黨總統候選人宋楚瑜今天到南投拜票，他痛批，國民黨總統候選人韓國瑜汙辱故總統蔣經國，也認為國家的領導人要有高度帶著台灣跟世界接軌，「當年如果不是凍省的話，台灣不會變成這個樣子。」當時貿然地凍省沒有配套，把整個台灣行政體系打亂了。

宋楚瑜今天到竹山紫南宮參拜，對於韓國瑜日前以「身材五短」形容故總統蔣經國，宋楚瑜相當不滿，批評國民黨到現在還在搞內鬥。

宋楚瑜說，做一個國家的領導人要有高度，要能夠領導國家。台灣要走向世界，由領導人帶著台灣跟世界接軌，讓世界尊重台灣、認識台灣。

宋楚瑜說，這次回到南投，他內心有很多的感觸，當年如果不是凍省的話，台灣不會變成這個樣子。國民黨應該重新、好好思考，當時貿然地凍省沒有配套，把整個台灣行政體系打亂了。

他向國民黨呼籲，重新找回一個能夠爲人民做事情的團隊，就像蔣經國先生當年勤於下鄉，解決問題，創造臺灣的經濟奇蹟。但是，現在國民黨的領導人有這樣子的條件嗎？重新找回台灣的信任，找回人民對政府的信任，這個才是以前蔣經國先生時代給人民立下的典範。

郭台銘今天在中台灣，是不是和宋楚瑜分進合擊，未來會採取什麼樣的合作方式？宋楚瑜說，郭台銘是南投女婿，我們一起分進合擊。

宋楚瑜的行政效率、郭台銘先生的科技創新，台灣就需要這兩個最重要的支柱。政府把我們的行政管好，把人民的生活管好，老天爺會照顧台灣人。但是更重要的，科技產業得持續向上提升。下一代的教育，6歲以下小孩由政府照顧，會落實義務教育向下紮根。長輩也需要政府關心和醫療照顧，活得健康。

宋楚瑜今天到竹山鎮紫南宮上香參拜，批評國民黨當年凍省，破壞台灣的行政體系。記者江...
宋楚瑜今天到竹山鎮紫南宮上香參拜，批評國民黨當年凍省，破壞台灣的行政體系。記者江良誠／攝影
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宋楚瑜今天到竹山鎮紫南宮上香參拜，批評國民黨當年凍省，破壞台灣的行政體系。記者江...
宋楚瑜今天到竹山鎮紫南宮上香參拜，批評國民黨當年凍省，破壞台灣的行政體系。記者江良誠／攝影
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