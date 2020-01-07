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大選倒數 徐國勇：選前三天是買票高峰期

2020-01-07 16:11聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

內政部長徐國勇。圖／本報系資料照
內政部長徐國勇。圖／本報系資料照
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總統大選進入倒數3天，內政部徐國勇今出席公開場合時表示，以過去經驗來說，選前3天到1周是現金買票的高峰期，內政部針對所有查賄的工作都會持續加強。

徐國勇表示，以過往經驗談，選前3天是現金買票的高峰期，近日包括賭盤等活動都破獲非常多。他呼籲，選舉一定要乾乾淨淨，要公平、公開、公正，絕對不可以用賄選的手段，更不可以用暴力的手段影響選舉。

他強調查賄、制暴是警政署非常重要的工作，內政部也對維安相關工作非常重視，務必要讓選舉完美、順利、平穩的完成，也希望大家在投票當天遵守中選會的相關規定，順利的來完成選舉。

針對網路上傳出縣市合併或升格，若未更換身分證，投票當天將不能領選票，對此，內政部今天也特別澄清，這是錯誤的訊息，依規定，因行政區域調整或縣市改制，國民身分證未全面換發前，仍屬有效。也就是說，不會因縣市合併或升格未換身分證，影響選舉權，在投票當日都可領取選票。

另外，有網友發現這次選舉的投票通知單在注意事項規定，持「舊式身分證」不得憑領選舉票，對此，內政部也解釋，這是指民國75年全面換發的第5代(男生土黃色、女生桃紅色背景)或更以前的身分證。

所以，今年1月11日投票時，只要拿的是94年全面換發的第6代現行有效的身分證(淺紫淺咖啡漸層背景)，就算戶籍地是縣市合併前的名稱，也不會影響投票權益。

2020選舉2020立委選舉內政部身分證徐國勇

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