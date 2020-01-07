蘇家墓地變豪華墓園牟利？蘇嘉全喊告強調一切合法

屏東第二選區立委候選人周佳琪競選總部幹事潘連周，今早開記者會指控立法院長蘇嘉全父母墳墓，從違法農地墓園變更為「蘇家骨灰存放設施」，再變更為「懷軒園」公司，面積從6分地擴大為近2公頃，成為市價數十億元商業殯葬園區，連地方居民都看不下去，向周陣營提出檢舉。蘇嘉全辦公室隨即發布聲明，墓園相關開發一切程序完全合法，將提告以正視聽。

潘連周表示，位在屏東長治鄉番仔寮的蘇家墓地，在2012年總統大選「豪華農舍事件」時一同被揭發，因農地上不能有私墓遭屏東縣政府裁罰。風波過後，蘇嘉全女兒蘇㛄馠委託「惟仁開發實業有限公司」提出申請「蘇家骨灰存放設施」計畫，3年後成立「懷軒園股份有限公司」負責人從蘇㛄馠改為謝金龍，並將計畫名稱從「蘇家骨灰存放設施」變更為「懷軒園」，提出22個納骨座的申請獲縣政府同意。潘說蘇家透過家庭墓園申請，意圖違規轉為商業用途使用的企圖，當時已非常明顯。

潘進一步指出，2017年蘇家再提變更設置多項戶外祭祀設施，並不斷併購周邊土地擴大腹地面積，並完全規避了殯葬設施所需變更前端的申請法令規定。2019年申請變更獲准成立可存放1萬5028個骨灰罐的豪華殯葬園區。

國民黨縣黨部主委廖婉汝指出，懷軒園股份有限公司資本額1億2千萬，負責人是高教公會指控掏空屏東永達技術學院的前董事長謝金龍，蘇嘉全的女兒蘇㛄馠成了董事，蘇嘉全與侄兒、蘇震清在商界的董事長級好友，蘇震清立委屏東辦公室主任郭力強等皆列董事名單。

廖說，屏東有多少農地上設有祖墳，都被政府勒命搬遷，否則重罰或不准土地過戶變更，但是蘇家卻可以有此特權，將原來安葬父母親的墓地，以偷天換日的手法，變成價值數十億以上的殯葬區，蘇家真會發大財。