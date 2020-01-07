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阮想欲抱孫反同布條掛全台 挺同團體批選舉奧步

2020-01-07 15:41聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

婚姻平權大平台等挺同團體今發布聲明稿，譴責訴求恐懼的反同候選人懸掛匿名布條，團體...
婚姻平權大平台等挺同團體今發布聲明稿，譴責訴求恐懼的反同候選人懸掛匿名布條，團體強調，台灣已經有超過300組同志家庭，絕子絕孫斷香火根本是公然傷害這些家庭的存在。圖／婚姻平權大平台提供
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本周六是總統、立委選舉投票日，針對近期全台各地懸掛匿名的「阮想欲抱孫」布條，抹黑支持同婚專法的立委，並控訴同姓婚姻造成絕子絕孫，婚姻平權大平台、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會今發新聞稿嚴正譴責，痛批反同團體及不友善的立委候選人操弄恐懼、危害社會和諧，採用拆散同志新婚配與與家庭的選舉奧步，並呼籲全台選民一起抵制恐同候選人。

挺同團體表示，據行政院性平處數據，「748施行法」上路至11月底止，總計有2623對同志配偶登記結婚，而據同家會初估，全台灣至今也有超過300組、養育數百位子女的同志家庭，遺憾的是，同志社群好不容易獲得法律上的部分保障，近日卻成為反同團體及候選人詆毀和亟欲拆散的犧牲品，這些恐嚇「斷香火」、「絕子絕孫」的布條和文宣，不僅是對同志婚姻跟家庭的無視，更不斷深化社會對同志的負面印象，等同直接、公然歧視少數族群。

挺同團體指出，「748施行法」通過後，國民黨立委賴士葆、沈智慧等人喊出「2020通通改回來」的口號，近日更成為國民黨跟其他保守政黨候選人的選舉政見，從基隆到屏東，汙衊同志、操作歧視和恐懼的錯誤選舉文宣層出不窮，顯見同志家庭早已成為反同政客的提款機。

挺同團體再次強烈呼籲使用抹黑、歧視同志的候選人和政黨，立刻停止這種破壞社會和諧、訴求拆散他人家庭的暗黑手法，應負起社會教育責任，並對同志社群道歉，還同為台灣人的同志社群一個公道；同時呼籲每一個公民，在選前最後一週要審慎的思考跟檢視每一位候選人的言行，在1月11日用選票下架惡質立委、抵制恐同候選人。

婚姻平權2020選舉2020立委選舉同婚專法國民黨

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