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邱毅：邱義仁11月初飛東京 要謝長廷找楊蕙如串供

2020-01-07 14:22聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

新黨提名不分區立委候選人邱毅中午接受挺韓YouTuber「寒國人」網路直播時提到...
新黨提名不分區立委候選人邱毅中午接受挺韓YouTuber「寒國人」網路直播時提到，台灣日本關係協會會長邱義仁11月初曾飛東京，告知駐日代表謝長廷，「卡神」楊蕙如操控網軍的事已紙包不住火，要求謝長廷將楊蕙如叫到東京串供。圖片翻攝「寒國人」YouTube。
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新黨提名不分區立委候選人邱毅今天爆料，台灣日本關係協會會長邱義仁11月初曾飛東京，告知駐日代表謝長廷，「卡神」楊蕙如操控網軍的事已紙包不住火，要求謝長廷將楊蕙如叫到東京串供。

邱毅中午接受挺韓YouTuber「寒國人」網路直播，他除了再指邱義仁11月下旬赴澳洲雪梨與王立強碰面，提供王一筆錢，隨即爆發假共諜案，懷疑該案是邱義仁導演，也是蔡政府醞釀推動反滲透法的其中一環。

邱毅接著指出，邱義仁11月很忙，11月初還去東京見了謝長廷，邱義仁告訴謝長廷，謝的愛將、楊蕙如的事情已經紙包不住火，要被起訴了，一旦起訴將變成外界關注的大案件，楊蕙如可能被媒體一追，供出一堆事情，包括謝長廷幫民進黨養網軍的事情，包括最近被揭發的新文化基金會養網軍的事情，這些楊蕙如都知道，很可能對外脫出。邱毅說，楊蕙如個性非常叛逆，別人都管不住，只聽謝長廷的話，「所以那時候邱義仁有要求謝長廷，把楊蕙如叫到日本，大家串供。」楊蕙如才會在11月12日飛到東京，去見了謝長廷。

邱毅說，依照謝長廷以前個性，只要講到他的內容有一點點不對，就開始罵人、揚言告人，但這次被記者追問卻閃躲不回應，模糊以對把題目錯開、避開，顯示作賊心虛。民進黨至今採取緘默，都是透過網軍側翼潑髒水、潑紅漆，但在正面戰場上不敢迎戰，這不符合民進黨一貫的作風，他馬上判斷出來，民進黨心中有鬼。

對謝長廷聲稱他上次見到「卡神」楊蕙如，是楊蕙如與國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬一起看12強棒球賽。邱毅說，楊蕙如11月12日到18日在日本期間，其實是與謝長廷一起看棒球。

謝長廷楊蕙如邱義仁

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