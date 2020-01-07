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韓國瑜、張善政與徐榛蔚直播 陳建仁：泛藍無法團結

2020-01-07 13:20聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

副總統陳建仁今天到花蓮縣替蕭美琴輔選，從富里鄉、瑞穗鄉再到玉里鎮，乘坐競選宣傳車掃街拜票。昨天國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政與花蓮縣長徐榛蔚直播，引發聯想疑幫立委候選人傅崐萁輔選，陳建仁表示，花蓮「泛藍勢力一直沒辦法團結」，就讓團結的民進黨有勝選的機會。

昨天韓國瑜、張善政和花蓮縣長徐榛蔚直播，有點為傅崐萁輔選的味道。陳建仁說，這是國民黨的問題，實際上傅崐萁和黃啟嘉之間，一直沒有辦法取得團結，讓團結的民進黨可以爭取勝選的機會。

陳提到，蕭美琴的服務不分藍綠，只要民眾有需要，都會盡心盡力幫忙，爭取蘇花改和蘇花安計畫，並把台九線拓寬，鐵路雙軌化等；花蓮如果沒有蕭美琴，根本不可能向中央爭取這麼多建設。

針對韓國瑜重申要重啟特偵組，陳建仁表示，這樣的話沒有實際的證據，他的公信力大家都很清楚，這樣的講法都是為了選舉炒作，不足掛齒。

昨天美國紐約中華總商會主席率團拜訪傅崐萁，蕭美琴表示，全世界的台商對台灣來講都是重要往世界延伸的力量，跟國際接軌，長期非常感謝台商，一直心向著台灣，最近有很多海外僑胞和台商回到台灣，就是為了要一起維護台灣的民主和自由。

蕭美琴說，去年通過海外資金回台投資的特別辦法，因應全球貿易變化，很多人看到我們在台灣的努力，希望把資源能順利帶回台灣來做投資，相關的法律也都在大家的努力下也通過，相信全世界的台商大家心向台灣，也都要共同維護台灣民主跟自由，大家一起加油。

陳建仁中午在公主咖啡休息用餐，跟支持者合影，下午前往玉里鎮繼續掃街拜票，晚間到宜蘭與立委候選人陳歐珀輔選車隊掃街。

副總統陳建仁（左）表示，花蓮「泛藍勢力一直沒辦法團結」，就讓團結的民進黨有勝選的...
副總統陳建仁（左）表示，花蓮「泛藍勢力一直沒辦法團結」，就讓團結的民進黨有勝選的機會。記者王思慧／攝影
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昨天韓國瑜（左一）、張善政（左三）與花蓮縣長徐榛蔚（左二）直播談花蓮政策，引發聯...
昨天韓國瑜（左一）、張善政（左三）與花蓮縣長徐榛蔚（左二）直播談花蓮政策，引發聯想是要為傅崐萁輔選。圖／翻攝韓國瑜臉書
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副總統陳建仁今天與蕭美琴輔選拜票，手比2號請民眾支持。記者王思慧／攝影
副總統陳建仁今天與蕭美琴輔選拜票，手比2號請民眾支持。記者王思慧／攝影
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副總統陳建仁今天到花蓮縣替蕭美琴輔選，從富里鄉、瑞穗鄉再到玉里鎮，乘坐競選宣傳車...
副總統陳建仁今天到花蓮縣替蕭美琴輔選，從富里鄉、瑞穗鄉再到玉里鎮，乘坐競選宣傳車掃街拜票。記者王思慧／攝影
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