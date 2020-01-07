韓國瑜來基隆狂噴金句 稱蔡英文是陸海空加網軍總司令

國民黨總統候選人韓國瑜今出席基隆立委候選人宋瑋莉的造勢大會，致詞時金句連連。他批評蔡英文總統不光是三軍總司令，還是第四軍「網軍」的總司令，所以是陸海空三軍加網軍的總司令，資源用之不盡，源源不絕，這是資源完全不公平的選戰，所以他才會選擇蓋牌民調。

韓國瑜說，藍綠就好像兩個拳擊手上擂台，民進黨候選人手上拿著烏茲衝鋒槍，揹著火箭筒，天上是人造衛星，有飛彈、導彈在幫忙；但國民黨提名的候選人只有指甲刀跟他對拚，這個仗怎麼打？乾脆大家都把眼睛閉起來打。

韓國瑜說，他相信得民心得天下，「絕對不相信得網軍得天下」，沒看過一場選舉90%媒體、100%網軍在監督在野黨。

韓國瑜說，今天是星期二，不是假日，但基隆人「像石油一樣冒出來」，去阿拉伯挖石油的都冒出來。韓笑說，今天晚上的黑韓產業鏈就是講「韓國瑜把人民比做石油」。他說，自己把十五歲看小腿的事情講出來卻被說色瞇瞇，那時候他對兩性關係搞不懂在摸索，結果連續被黑了三天，日前抱小嬰兒被說會把疾病傳染給小孩，也連續黑他三、四天。