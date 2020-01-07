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親民黨、民眾黨角色 郭台銘：不是順從黨，是中間光譜

2020-01-07 13:16聯合報 記者黃寅／台中即時報導

鴻海創辦人郭台銘今到台中市替親民黨立委候選人掃街並爭取政黨票，他受訪時一度引用導演吳念真的話，呼籲選民不要讓一黨獨大，因為那會變成權力的傲慢或權力的暴力，甚至還有人說要拿70%，那就更缺乏制衡的力量，小黨和人民的聲音沒有辦法進到過會，像是0到6歲國家養的政策就很可能選後不推行了。

他舉自己昨天到馬祖時，看到馬祖生的真少，將來馬祖可能就沒有人了，所以他認為0到6歲國家養應該在馬祖先實施，而推好的立委進國會，就是要讓大家的聲音被聽到。

郭台銘也談到掃街時看到有婦人騎著機車帶小孩還向他揮手，他很怕這樣危險，他也想向她們揮手，但心裡又怕，很矛盾。

郭台銘說，他主張的政策是政黨兩大兩小，兩小部分一是親民黨一是民眾黨，分別在藍綠光譜下，但不是「順從黨」有的黨就是順從黨，還變成花瓶黨，這些黨他就不說了，但他的兩小是中間光譜，一定有些意見會不一樣，都是沉默的大多數，也是在基層工作的大多數，年齡多在30到49歲，他們要養家活口、曉得國家未來、經濟發展，因此希望把他們的力量能真正的反應出來。

對於支持親民黨是否分走藍營的票？郭台銘說，國民黨的票輪不到他分，不知道它花蓮是如何分票源的；最近調查過，很多郭粉最近跑到民進黨去了，「我們是把他們呼喚回來、縮短藍綠差距」郭粉都是經濟藍、知識藍、科技藍、或說是工作藍、責任藍，他們有家計責任的，都希望國家安定，發展經濟，這些票如果政黨票能到親民黨，偏綠的去民眾黨，對國家的政治生態是最好、最健康的，人民的聲音也能被聽得見、在國會立法也能得到最佳效果。

至於他未來是否參選總統，他說：「2020過了再說！」。

鴻海創辦人郭台銘今到台中市替親民黨立委候選人掃街並爭取政黨票。記者黃寅／攝影
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鴻海創辦人郭台銘今到台中市替親民黨立委候選人掃街並爭取政黨票。記者黃寅／攝影
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鴻海創辦人郭台銘（左二）今到台中市替親民黨立委候選人掃街並爭取政黨票。記者黃寅／...
鴻海創辦人郭台銘（左二）今到台中市替親民黨立委候選人掃街並爭取政黨票。記者黃寅／攝影
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