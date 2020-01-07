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影／民進黨宜蘭黨部成立「抓鬼大隊」加碼檢舉賄選獎金

2020-01-07 12:57聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

選戰剩下最後4天，民進黨宜蘭縣黨部今天成立「抓鬼大隊」，呼籲抓賄選、反抹黑。縣黨部主委黃建財表示，選舉奧步百百種，絕對不能讓賄選介入民主選舉，目前除了法務部有檢舉賄選獎金，黨中央也配合提供，縣黨部更加碼，號召全民抓賄選。

黃建財呼籲民眾若有收到賄選情資，可以向民進黨中央黨部檢舉「0800-505-068」反賄選24小時免付費專線，若檢舉成案，除了法務部反賄獎金（立委選舉最高1000萬元、總統選舉最高1500萬元）、民進黨中央加碼提供最高總獎金100萬元；賄選案件 若發生在宜蘭，縣黨部再給10萬元。

黃建財說，賄選奧步千奇百怪，以前大多是候選人及其樁腳行賄，但今年的賄選新型態不同，像是中資利用台商介入給錢行賄、利用賭盤影響大選，刻意圖利特定候選人等，這些都是，而且不只抓賄選，還要抓最近布條抹黑的幕後黑手。

成立抓鬼大隊的現場，擺放各種賄選的秘錄器等蒐證工作請民眾遇到疑似賄選，立即開啟手機錄音、錄影、拍照蒐證檢舉，希望全民動起來。

另外根據選罷法，對有投票權的人賄選，可處3年以上、10年以下的有期徒刑，併科罰金100萬元以上、1000萬以下；一般民眾如果收受賄賂，可處3年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金，選民切勿以身試法。

民進黨宜蘭縣黨部成立「抓鬼大隊」，出示各種抓賄工具，呼籲全民動起來。記者戴永華／...
民進黨宜蘭縣黨部成立「抓鬼大隊」，出示各種抓賄工具，呼籲全民動起來。記者戴永華／攝影
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民進黨宜蘭縣黨部即日起成立「抓鬼大隊」，公布檢舉電話，還加碼檢舉賄選獎金，呼籲全...
民進黨宜蘭縣黨部即日起成立「抓鬼大隊」，公布檢舉電話，還加碼檢舉賄選獎金，呼籲全民動起來。記者戴永華／攝影
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賄選民進黨

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