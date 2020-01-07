影／民進黨宜蘭黨部成立「抓鬼大隊」加碼檢舉賄選獎金

選戰剩下最後4天，民進黨宜蘭縣黨部今天成立「抓鬼大隊」，呼籲抓賄選、反抹黑。縣黨部主委黃建財表示，選舉奧步百百種，絕對不能讓賄選介入民主選舉，目前除了法務部有檢舉賄選獎金，黨中央也配合提供，縣黨部更加碼，號召全民抓賄選。

黃建財呼籲民眾若有收到賄選情資，可以向民進黨中央黨部檢舉「0800-505-068」反賄選24小時免付費專線，若檢舉成案，除了法務部反賄獎金（立委選舉最高1000萬元、總統選舉最高1500萬元）、民進黨中央加碼提供最高總獎金100萬元；賄選案件 若發生在宜蘭，縣黨部再給10萬元。

黃建財說，賄選奧步千奇百怪，以前大多是候選人及其樁腳行賄，但今年的賄選新型態不同，像是中資利用台商介入給錢行賄、利用賭盤影響大選，刻意圖利特定候選人等，這些都是，而且不只抓賄選，還要抓最近布條抹黑的幕後黑手。

成立抓鬼大隊的現場，擺放各種賄選的秘錄器等蒐證工作請民眾遇到疑似賄選，立即開啟手機錄音、錄影、拍照蒐證檢舉，希望全民動起來。