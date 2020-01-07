謝長廷：我上次見到楊蕙如 是她與李佳芬看12強

駐日經濟文化代表處中午舉行新春團拜，駐日代表謝長廷受訪時表示，他上次見到「卡神」楊蕙如是在世界12強棒球賽，「但是那次他沒有跟我一起看棒球，他是跟韓國瑜的太太一起看」。謝長廷也提到，這是攸關台灣未來的重要選舉，他會回台投票。

謝長廷被問到楊蕙如操控網軍案，他表示，關於楊蕙如的事情，他已經說明過了，他到日本和楊蕙如一年見不到兩次面，很多都是謠言。謝長廷說，他上次見到楊蕙如是在世界12強棒球賽，但是那次楊蕙如沒有和他一起看棒球，而是跟韓國瑜的太太一起看。說到這，謝長廷停頓一下眨眨眼說，很多事情不要講，好不好？

這是謝長廷接任駐日代表的第四年，謝長廷說，新的一年希望個人或國家都有新的希望，生命不是變老，而是要成長，國家也是一樣，未來要讓大家更有希望，這是大家的期待。他提到，設定目標很重要，最重要還是腳下，一步一腳印往前走，一個一個問題解決，如果每天問題應付不了，目標變成空想。他說現在台灣政黨對立比較激烈，每天都有應付不了的事。他說，他有一個目標，不是自己做多久，而是達成一些他想做的事情。

謝長廷說，每當一個位子我都自己有期許，要解決這個單位很多年沒有辦法解決的問題，做到前人沒辦法做到的政策，不論高雄市長、行政院長，現在當駐日代表，他都這樣期許。而他要做到前人沒辦法做的事，就是館產的處理，他已處理完大部分。當年斷交的時候，匆匆忙忙進退失據，很多財產都登記在個人名下，其中有法律時效、沒有訴訟資格、不被承認等問題，數十年沒辦法解決。他自己有律師專業，認為過去大使沒有很積極、外交部也怕事不敢背書，永遠拿不回來這些財產。

接著謝長廷突然說出，他認為自己在某個方面可能也是斷人財路，他常說被攻擊是小事情，故海軍上校尹清楓也斷人財路被人殺死。他每次看館產謠言的出處，說他把中華民國財產變更為台灣財產被罰幾千萬，他經過整理後心裡有數，有一堆人要阻止他，想要讓他趕快離開，不要再處理下去。大部分他已處理完，但有一部分人要抵抗，要拖到520之後再還，什麼意思大家想想看，這是將國家的當成自己的。