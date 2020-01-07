農民、宗教團體批反滲透法「新戒嚴法」

國民黨上午舉行「我要GG了！反滲透法害到我」記者會，邀請宗教界、農業界及各行各業代表出席，表達對反滲透法的憂慮。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

民進黨強推的反滲透法上路，讓不少要與陸方交流的台灣民眾擔心遭入罪。國民黨上午再號召農民、宗教團體與宗親會組織，批評反滲透法就是新戒嚴法，阻斷兩岸交流。出席的原民代表更質疑，為何兩岸不能好好交流發展？

中華道教文化團體聯合總會理事長吳光輝表示，團體每年都會安排約300多人到大陸進香，讓神明「回娘家」，讓信徒看看對岸的媽祖與關帝爺本尊，但現在卻因反滲透法上路，即使推動宗教交流也可能被國安單位關切，這樣有道理嗎？

台灣道教會理事長張榮珍也批評，反滲透法通過讓台灣民主退回戒嚴時代，讓民進黨可對反對勢力隨意查水表是民主最大恥辱。

全國農會常務監事白添枝則提醒，台灣的水果銷往大陸，大陸對口的大盤商都是政協，根本無法迴避接觸；結果現在反滲透法可能造成農產品銷往大陸遭到衝擊，政府反而要搞補助，根本是「正路不走走斜的」，該做的不去做，缺工問題也不解決。

郵政工會代表鄭光明表示，兩岸剛開始開放交流的項目就是通郵、通商、通航，是最基本的事務，但現在過去回來卻可能遭到政府約談，讓大家要去跟大陸交流都怕怕的。

中華海峽兩岸原住民暨少數民族交流協會副理事長高學宗表示，原住民才是生在台灣、長在台灣，愛台灣都來不及，現在卻可能因為與對岸交流被扣帽子，道理何在？為何兩岸不好好交流、好好發展？

國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋批評，反滲透法讓三通不通、交流不交，讓台灣農民沒辦法到對岸賣農產品，讓台灣沒有真正民主，人民陷入恐懼，蔡總統就是專制獨裁總統。