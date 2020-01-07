未署名廣告看板諷「政二代」？ 鄭朝方競總已報案

新竹縣竹北市中華路等3處路口，去年底出現印有鄭朝方與父親鄭永金的大型廣告看板，鄭朝方表示，這些看板有他的照片卻未經他署名，是違法廣告看板，且有故意影響選情意圖，競選團隊已向警方報案妨害名譽，希望「這位未署名的好朋友主動拆除看板」。

廣告看板上除了印有鄭朝方與鄭永金的人像外，還寫著「我是鄭朝方，感謝我的爸爸鄭永金」。鄭朝方說，對於父親的感謝，他始終放在心中，但絕不會以如此方式表達。

地方人士指出，不同人看廣告看板有不同解讀，對於一般不了解地方政治的民眾，看了這個選舉看板，會認為鄭朝方很孝順，但了解地方政治的人，就知道看板其實是在暗諷鄭朝方是政二代。

鄭朝方表示，他是新世代政治工作者，歡迎理念不同但目標一致的工作者良性競爭，但絕對不會用汙衊的方式來打擊對手，而這些廣告看板是舊政治劣質作為，與他從政價值背道而馳，他相信新竹縣成熟的民主不再認同選舉口水和抹黑，所以看板打擊不了他，只會讓求善求真的新竹縣民反感。