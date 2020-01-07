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打假風波 監委出手：何謂「散佈謠言」應有明確界定

2020-01-07 11:39聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

國民黨批評近日檢警針對網路假訊息、散布謠言頻頻約談，監委今也出手調查日前的蘇宏達案過程是否不當，並認為何謂「散佈謠言」應有明確之界定，否則易使人人陷於恐慌之虞。

監委指出，據報導顯示，台灣大學政治系教授蘇宏達於107年11月間在其臉書的個人粉絲專頁，發布《誰在消滅我們的故宮？你所不知道的民進黨文化大革命！》影片，法務部調查局台北市調查處遂發函要求台北市政府警察局南港分局，就是否涉及散布謠言進行調查，相關程序疑涉有違失，引起監委仉桂美、劉德勳、包宗和對此事件關注，並申請自動調查。

監委指出，何謂「散佈謠言」應有明確之界定，否則易使人人陷於恐慌之虞。

監委點出，社會秩序維護法第63條第5款雖規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，但同法第31條第1項規定，違反本法行為，逾二個月者，警察機關不得訊問、處罰，並不得移送法院，可據報載，本案似已罹於裁罰時效，因此將調查是否仍有通知蘇教授到警察局詢問之必要、有無逾越比例原則，以及有無背離程序正義？

監委也質疑，權責機關等調查違反社會秩序維護法第63條等規定之散布謠言諸多相關案件，其發動調查之標準及依據為何，以及發動標準有無衡酌言論自由與相關法益之界限分際，為保障法律程序正義及人民言論自由權益，有詳予探究及瞭解必要。

監察院。本報資料照片
監察院。本報資料照片
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警察北市蘇宏達

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