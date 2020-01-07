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假韓粉教學一夕消失 韓辦：刪文就能把做過壞事刪掉嗎

2020-01-07 11:22聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋抨擊新文化基金會董事長林耀文公然說謊，行徑可恥，如果問心無愧，為什麼要刪除粉專貼文，「文章刪除了，就能把做過的壞事刪掉嗎？」，不排除今後法院見。

韓競辦6日舉行記者者，質疑駐日代表謝長廷成立的新文化基金會，在臉書粉專指導假扮韓粉教戰守則，教人如何打出超級像韓粉的反串文，質疑新文化基金會用文化名義吸收學生、用政府預算打擊異己。新文化基金會發出聲明反駁，基金會臉書從來沒有那些東西，未操弄學生自主的粉專平台。被指控的「新文化青年工作隊」粉專在6日中午已經刪掉反串文教學。

韓辦上午舉行記者會持續追打此事，並出示刪文前的臉書內容，嚴正譴責林耀文公然說謊，新文化基金會再度使出「次元刀」火速切割，文章刪了，就能把曾做過的壞事刪掉嗎？問心無愧又何必大費周章刪文？

王淺秋指出，新文化基金會官方臉書沒有開放，對外都是以「新文化工作隊」的臉書運作，新文化青年工作隊粉專主圖、簡介、官網和聯絡資訊，全都是新文化基金會的資訊；基金會官方刊物的版權頁面，標註請讀者臉書搜尋「新文化學生工作隊」，而非基金會，兩個名稱根本是互為表裡，關係密不可分。王淺秋批評，民進黨連說謊都不打草稿，一點是非根據都沒有。

對於駐日代表謝長廷6日晚間在臉書貼文，藍營太想念他，每天唸茲在茲不累嗎？王淺秋表示，真的滿想念謝長廷，希望他趕快出面，把楊蕙如事件講清楚，包括前立委邱毅指謝長廷11月在東京和楊蕙如見面等，都對外清楚。

韓國瑜競選辦公室指出，「新文化青年工作隊」粉專在6日中午刪掉反串文教學。圖片／韓...
韓國瑜競選辦公室指出，「新文化青年工作隊」粉專在6日中午刪掉反串文教學。圖片／韓競辦提供。
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韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋抨擊新文化基金會董事長林耀文公然說謊，行徑可恥，如...
韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋抨擊新文化基金會董事長林耀文公然說謊，行徑可恥，如果問心無愧，為什麼要刪除粉專假韓粉教學貼文，「文章刪除了，就能把做過的壞事刪掉嗎？」。記者曾吉松／攝影
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2020選舉韓國瑜王淺秋

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