憂反滲透法上路 全國農會：對岸農產大盤商都是政協

民進黨強推的反滲透法上路，讓不少要與陸方交流的台灣民眾擔心遭入罪。國民黨上午再號召農民、宗教團體與宗親會組織，批評反滲透法就是新戒嚴法，阻斷兩岸交流。出席的原民代表更質疑，為何兩岸不能好好交流發展？

中華道教文化團體聯合總會理事長吳光輝表示，團體每年都會安排約3百多人到大陸進香，讓神明「回娘家」，讓信徒看看對岸的媽祖與關帝爺本尊，但現在卻因反滲透法上路，即使推動宗教交流的好事，也可能被國安單位關切，這樣有道理嗎？

台灣道教會理事長張榮珍也批評，反滲透法通過讓台灣民主倒退30年，退回戒嚴時代，讓民進黨可對反對勢力隨意查水表是民主最大恥辱。吳光輝說，就算政府要推反滲透法，也應放寬宗教自由交流限制，讓宗教交流能繼續為兩岸帶來和平、國泰民安。

全國農會常務監事白添枝則提醒，台灣的水果銷往大陸，大陸對口的大盤商都是政協，根本無法迴避接觸；結果現在反滲透法可能造成農產品銷往大陸遭到衝擊，政府反而要搞補助，根本是「正路不走走斜的」，該做的不去做，缺工問題也不解決。

郵政工會代表鄭光明表示，兩岸剛開始開放交流的項目就是通郵、通商、通航，是最基本的事務，但現在過去回來卻可能遭到政府約談，讓大家要去跟大陸交流都怕怕的。

世界客屬總會新北市分會代表彭萬達也批評，反滲透法阻斷兩岸祖源，讓每個要到對岸交流、發展的人，脖子上都被綁炸彈，按鈕在民進黨手上。

中華海峽兩岸原住民暨少數民族交流協會副理事長高學宗表示，漢人說愛台灣、台灣是自己的家，但原住民才是生在台灣、長在台灣，愛台灣都來不及，現在卻可能因為與對岸交流被扣帽子，道理何在？為何兩岸不好好交流、好好發展？