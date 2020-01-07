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願貢獻影響力 張善政妻子獻出公益廣告處女秀

2020-01-07 09:16聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨副總統候選人張善政妻子、文化大學國際企業管理學系專任助理教授張琦雅日前接拍生平第一支公益廣告，獻出公益處女秀。張琦雅行事低調，過去鮮少在公開場合露臉，隨張善政參選，讓她受到關注，她也很願意貢獻自己的一點點影響力，鼓勵更多人一起投入公益。

張琦雅日前出席南投縣新庄國小舉辦的「波力羽你蓮心公益」分享會，捐贈羽球配備給偏遠學校，她鼓勵偏鄉小朋友勇敢追夢，也首開金嗓，獻唱經典民歌「西風的話」。她也拍攝一支推廣羽球運動和關懷弱勢的公益廣告，和偏鄉學童與羽球身障選手一起打球。

張琦雅透露，年輕時她曾打羽球，近來又重新接觸羽球，感受到羽球運動所帶來健康、樂活。因此，當波力邀請她拍攝公益廣告，她很快答應，希望能藉由她的一點點影響力，鼓勵更多人一起投入公益，關懷弱勢。身障羽球選手們有人球齡兩年、有的五年，有的超過十年，展現強韌的生命力，讓人從心底由衷感佩。

新庄國小分享會中，張琦雅也分享家中狀況，母親近期臥病在床， 住進了加護病房，隨時可能離世，讓她經歷生離死別的椎心之痛，照顧病榻上至親，也讓她對人生有更深的體悟，親情、愛情、友情以及生老病死的人生過程，不會因為文化差異而有所分別。讓她更有同理心面對身障朋友，也從身障羽球選手身上感受到強大的能量。

波力創辦人洪進山從小是羽球選手，因感念國家栽培，決定以回饋社會的方式，全力推展羽球運動。波力公司表示，可以感受到張琦雅對弱勢族群真切深度的關懷，相信透過張琦雅本身的正能量，能為偏鄉學童和身障朋友， 帶來正向強大的影響力，也讓這支公益影片更具意義。

羽球設備公司波力舉辦羽你蓮心送愛到偏鄉公益活動，文化大學國際企業管理學系專任助理...
羽球設備公司波力舉辦羽你蓮心送愛到偏鄉公益活動，文化大學國際企業管理學系專任助理教授張琦雅(左四)共襄盛舉。圖片／波力提供
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文化大學國際企業管理學系專任助理教授張琦雅參與波力羽你蓮心公益分享會，和波力總經...
文化大學國際企業管理學系專任助理教授張琦雅參與波力羽你蓮心公益分享會，和波力總經理洪進山與羽球身障選手對打。圖片／波力提供
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文化大學國際企業管理學系專任助理教授張琦雅參與波力羽你蓮心公益分享會，與羽球身障...
文化大學國際企業管理學系專任助理教授張琦雅參與波力羽你蓮心公益分享會，與羽球身障選手交流，給予加油鼓勵。圖片／波力提供
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身障偏鄉張善政

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