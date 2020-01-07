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能源專家也被查水表？ 黃士修：這不是個案也不是巧合

2020-01-07 07:40聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

最近政府查水表滿天飛，一向強力監督蔡英文能源政策的陳立誠，也收到被政府支援之入侵者警告，以核養綠公投發起人黃士修說，這不是個案，「當你們歌頌小英領袖的同時，可有想過讓人民呼吸自由的空氣？」

黃士修在臉書貼文指出，2015年他幫洪秀柱選總統，辦公室一定層級以上的人士，都收過社交工程信件，或是顯示有人在嘗試破解密碼。

當時，陳立誠董事長投書媒體，寫了一系列破解蔡英文非核家園政策文章，他很快地就被民進黨盯上。

PTT網軍帳號用日本跳板IP貼文抹黑，幾個御用綠營側翼粉專也立刻跟上製圖。然後是民進黨立委出手，配合自由時報全版追殺，甚至私下警告要將吉興工程顧問公司停權。

陳立誠為了不連累公司，申請提前退休。這幾年來以部落格名義筆耕不輟，民進黨也持續用假名寫手投書攻擊他。全國七成以上火力電廠是由吉興工程顧問公司設計規畫，若要說廢核之後有龐大利益，陳立誠絕對是受益者，但他強調基載能源安全，成為反核團體口中的擁核大將。

明明擁核對陳立誠沒有好處，甚至與他公司利益相衝突，他卻一直被網軍抹為核煤包商。

2017年，政黨已經輪替，他就收到Google警告，正式升級為受政府支援之入侵者試圖竊取密碼，而且不只一次。

根據Google官方說明：「當我們認定有政府資助的入侵者正試圖存取貴機構的使用者帳戶，就會傳送快訊通知您。總體來說，只有不到 0.1％ 的 Google 帳戶使用者會遇到這種狀況。」

黃士修說，蔡英文總統不用把這些入侵行動又推給中共網軍紅色滲透，這一切的一切都不是巧合。芒果乾本身不是問題，偷加人工色素的黑心芒果乾才是問題。

芒果乾炒了一整年，中共網軍沒抓到，PTT倒是有上千個英派網軍帳號被起底，害死蘇啟誠處長的網軍頭子楊蕙如持續逍遙法外。

結果卻是批評政府的市井小民，一個接著一個被警調單位傳喚。光是社維法加行政權濫用，就能夠讓人民不敢批評政府。

未來還有反滲透法等著大家，只要啟動調查就能進行人格抹殺，即使證據不足司法判決無罪，也是一兩年後的事。

「親愛的達瓦里希啊，這是黨賦予你們的民主嗎？當你們歌頌小英領袖的同時，可有想過讓人民呼吸自由的空氣？」

最近政府查水表滿天飛，一向強力監督蔡英文能源政策的陳立誠，也收到被政府支援之入侵...
最近政府查水表滿天飛，一向強力監督蔡英文能源政策的陳立誠，也收到被政府支援之入侵者警告，以核養綠公投發起人黃士修說，這不是個案。圖／截自黃士修臉書
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