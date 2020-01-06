臉書教學反串韓粉 韓國瑜批新文化基金會反智

國民黨總統候選人韓國瑜深夜在臉書發文指出，民進黨新潮流的「新文化基金會」去年在臉書專業發表一篇「如何打出超級像ㄏ ㄢ ˊ粉留言的反串文」的詳細教學文，教導1450用反串方式扮假韓粉，帶出韓粉不理性的風向。韓國瑜批評這樣的教學不僅惡質又反智，難道年輕人不該憤怒嗎？韓國於呼籲新文化基金會的董事長林耀文可以與他們對簿公堂，儘快還給他與支持者一個公道。

韓國瑜臉書全文：

【有多少仇恨其實建立在不實的謠言上，你們知道嗎？】

我總是說這個年頭要當個韓粉很可憐，既沒錢拿、也沒雙主菜便當吃、不但要被人排擠、還要被污名化。今天我們清楚地看到由民進黨新潮流派系的新文化青年工作隊，在去年五月十四日就在自己的臉書專頁上發出一篇「如何打出超級像ㄏ ㄢ ˊ粉留言的反串文」的詳細教學文，教導那些1450可以用反串的方式打出非常不理性的留言假裝自己是韓粉！接著，他們再用力譴責這些假留言，帶出「韓粉不理性」的風向，以一擋百污衊我們的支持者！

各位有受過教育、有知識的朋友們請仔細思考一下，這樣教唆惡意抹黑真的是公平合理嗎？這樣的教學不但惡質、更加反智，我不認為我們台灣人民會被這種低下的手法蒙蔽，傻傻地照辦他們教大家的各種「步驟」，但這幾個月來，非常多的民眾接收到刻意誤導、抹黑的資訊，進而對我們的支持者、對我產生誤解。這種層出不窮的小動作大家不累嗎？年輕人你們不應該憤怒嗎？有一群人這樣有組織、有計劃地想操控你們的心智、不害怕嗎？

當然，我們馬上就看到新文化基金會董事長林耀文澄清基金會的臉書根本沒有這些東西，但我們可以非常清楚地在影片裡看到新文化青年工作隊的封面照片正是大大的「新文化基金會」六個字。其實也不意外，民進黨一貫以來的招數就是使出次元切割刀，無論是面對林靜儀或是新文化青年工作隊，一如既往地快刀斬亂麻、馬上切割撇清。