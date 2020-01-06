國民黨連日批「查水表」民進黨：台灣自由度亞洲第一

國民黨舉行記者會，出示公文證明警政署下績效公文要求全國警察單位查假，台灣已經變成「查水表共和國」，打鬼軍團團長周錫瑋怒拍桌。 報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook

國民黨連日舉行記者會，爆料有民眾在臉書轉貼訊息就遭到警方「查水表」，批評民進黨政府是「綠色恐怖」。對此民進黨今天也舉行記者會反擊，強調台灣「自由度」亞洲第一，不容國民黨造謠抹黑，譴責國民黨將散播假訊息的行為無限上綱成言論自由，蓄意誤導社會認知。

民進黨發言人鍾佩玲表示，台灣言論自由不是自己講講，而是經過國內外機構來認證。首先，年初自由之家發布「2019年自由與媒體」報告，台灣排名是最高的4分等級，反觀中國則是最低的0分等級，報告中也特別強調中國試圖利用媒體干預台灣選舉，透過施壓、監控發布系統影響全球媒體的報導。而去年12月，也就是上個月，非政府人權組織和區域人權組織亞洲論壇，所做的公民活動空間自由度調查，全球196個國家，43國列為開放，而亞洲25國中，台灣是唯一被列為開放的國家，開放程度甚至超越美國、澳洲。

鍾佩玲強調，「台灣絕對有言論自由，但是言論自由也是需要負責的。希望國民黨政治人物可以對自己的言論負責，不要帶壞台灣政治風氣，也不要拉低台灣政治人物水準。」

民進黨發言人何博文表示，如果任由所謂的假消息、謠言不斷的蔓延，這不只對國民黨有傷，也對民進黨有傷，更對台灣的民主自由造成很大傷害。所以，特別在選前，偵辦假消息、謠言、具體的不實消息，是在維護台灣民主政治正常運作，而不是在製造所謂的恐慌，希望國民黨能釐清這基本的民主常識。

何博文也提到，假訊息讓國民黨也受害。去年的12月16日，因有網友在網路誤導民眾在選票上面簽名支持韓國瑜，投下廢票，韓國瑜陣營的總發言人王淺秋到刑事警察局告發網友，要求偵辦。試問，如果偵辦對韓陣營不實的訊息，就說是在維護民主，偵辦對綠營散播不實的訊息，就說是違反民主，這不是雙重標準嗎？

何博文提出檢警偵辦假消息的數據佐證，他指出，從108年1月1日到109年1月4日一年的時間，警方針對國民黨政治人物有關不實的訊息、謠言或假消息，總共偵辦的91件，其中有55件移送檢方。其中，針對韓國瑜個人的，警方總共偵辦的48件，其中也有高達29件移送檢方偵辦，請問警方偵辦有分藍、綠嗎？有因是國民黨或民進黨的因素，就不辦或嚴辦嗎？

民進黨發言人李晏榕也質疑王淺秋，國民黨可以提告，但若檢方開始調查卻說是查水表，這不就是雙重標準嗎？

李晏榕補充，108年1月1號至109年1月4號，刑事警察局共受理289件有關政治人物之假消息，但有近200件是針對非國民黨陣營，也就是泛綠陣營的攻擊，相較下綠營政治人物才是遭受嚴重的攻擊。

李晏榕也提到，有關臉書轉貼民進黨計畫2025消滅故宮之不實訊息影片，為蘇宏達所製播、造謠，故宮也已正式於官方發言、澄清與駁斥，而這屬於「社會秩序維護法」案件，調查局依法調查、偵辦，一切都屬合法處理。