影／發文宣被偵辦 中市立委候選人莊競程派出所前舉牌

台中市民進黨北區、北屯區立委候選人莊競程上午請人在對手國民黨籍立委候選人沈智慧競選總部附近挨家挨戶發文宣，沈認為內容不實而向警方舉發，轄區警方因此把發文宣人員帶回偵辦。莊競程下午到市警五分局松安派出所前舉牌表達不滿，並指他的文宣有具名，並非黑函，沈怎能要求警方逕自把人帶走。舉牌過程平和，一行人並在警方說明後離去。

松安派出所所長張元瑞指出，他們上午接獲沈智慧競選總部舉發，指有人散發不實黑函，因此前往了解，並在請示檢察官之後，請發文宣者到派出所說明，並在製作筆錄後請回，並未查扣文宣，至於是否涉及違反相關法令，將由檢察官進一步認定。

莊競程在派出所前受訪說，他的文宣內容都經律師字斟句酌審視，並由他具名，內容指沈智慧欠債上億元，以及立法院通過「兩岸人民關係條例」修正案，規範少將以上的退將，還有涉密的政務副首長以上人員，終身不得參加中共相關政治活動，而沈智慧反對此案。

沈智慧競選總部律師團回應說，有候選人用間接影射方式散發或宣傳攻擊國民黨提名候選人沈智慧一事，已經由檢察官指揮偵辦調查中。散發該項攻擊抹黑文宣者，應具實向檢察官說明。對於檢警偵辦進度無從知悉，針對偵查過程亦無從做任何說明，一切尊重檢察官依法處理。