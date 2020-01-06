涉散播不實文宣恐挨告 馬文君團隊被要求限時道歉
南投縣第1選區民進黨候選人蔡培慧競選總部今指控對手馬文君競選團隊，在多個LINE群組散播不實文宣，意圖使人不當選，要求馬團隊在24小時內道歉，否則將提告；馬團隊則回應，那僅是網路kuso圖，對手若要提告，其陣營也尊重。
因選戰逼近，蔡培慧今一早就以車隊前往中寮掃街拜票，但透過同黨議員陳宜君、律師朱文財及其競選團隊在草屯競選總召開記者會，發出聲明並指控馬文君中寮競總副會長張銘化及陳姓人員以「假文宣，真造謠」形式在網路張貼不實文宣。
而該不實文宣以蔡培慧個人照做為底圖，但照片上卻是寫著「疼惜蔡培慧！票投1號馬文君」，下方還有一行寫著「一起送蔡培慧進內閣」，此舉不僅盜圖使用蔡的照片，更嚴重損害蔡培慧之競選，意圖使蔡培慧不當選的行為，顯而易見。
蔡競總秀出多張貼有不實文宣的LINE群組截圖，並代表蔡嚴正聲明，「她從政以來，念茲在茲的都是要讓南投發展、讓南投的教育、農業、中小企業、百工百業更好。利慾薰心、一心為己謀私的心態才會用不正當心態扭曲本人從政服務的心。」
朱文財說，依截圖所示，張、陳2人散播不實文宣，其中張男是前中寮鄉代會主席，2009年曾因恐嚇並毆打公務人員被收押判刑，2010年遭撤銷參選鄉代資格，2011年更因違反選罷法被起訴，目前是馬的中寮競總副會長卻惡意廣發假訊息。
這種為打擊他人選情，盜用蔡的照片植入馬文君姓名和號次已構成不實偽造，也侵害其肖像權；另惡意散播不實文宣已違反選罷法第104條意圖使人不當選，因此要求馬陣營立刻停止散播，且24小時內到蔡的競選總部致歉，否則依法提告。
對此，馬文君競選總部發言人楊家柱則表示，這個是網路上Kuso的圖片也沒有什麼好回應的，不值得一提；如果蔡培慧競選總部覺得不恰當要去提告，本陣營也予以尊重。
留言