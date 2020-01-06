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涉散播不實文宣恐挨告 馬文君團隊被要求限時道歉

2020-01-06 15:55聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣第1選區民進黨候選人蔡培慧競選總部今指控對手馬文君競選團隊散播不實文宣，並...
南投縣第1選區民進黨候選人蔡培慧競選總部今指控對手馬文君競選團隊散播不實文宣，並出示該不實文宣。圖／蔡培慧競選總部提供
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南投縣第1選區民進黨候選人蔡培慧競選總部今指控對手馬文君競選團隊，在多個LINE群組散播不實文宣，意圖使人不當選，要求馬團隊在24小時內道歉，否則將提告；馬團隊則回應，那僅是網路kuso圖，對手若要提告，其陣營也尊重。

因選戰逼近，蔡培慧今一早就以車隊前往中寮掃街拜票，但透過同黨議員陳宜君、律師朱文財及其競選團隊在草屯競選總召開記者會，發出聲明並指控馬文君中寮競總副會長張銘化及陳姓人員以「假文宣，真造謠」形式在網路張貼不實文宣。

而該不實文宣以蔡培慧個人照做為底圖，但照片上卻是寫著「疼惜蔡培慧！票投1號馬文君」，下方還有一行寫著「一起送蔡培慧進內閣」，此舉不僅盜圖使用蔡的照片，更嚴重損害蔡培慧之競選，意圖使蔡培慧不當選的行為，顯而易見。

蔡競總秀出多張貼有不實文宣的LINE群組截圖，並代表蔡嚴正聲明，「她從政以來，念茲在茲的都是要讓南投發展、讓南投的教育、農業、中小企業、百工百業更好。利慾薰心、一心為己謀私的心態才會用不正當心態扭曲本人從政服務的心。」

朱文財說，依截圖所示，張、陳2人散播不實文宣，其中張男是前中寮鄉代會主席，2009年曾因恐嚇並毆打公務人員被收押判刑，2010年遭撤銷參選鄉代資格，2011年更因違反選罷法被起訴，目前是馬的中寮競總副會長卻惡意廣發假訊息。

這種為打擊他人選情，盜用蔡的照片植入馬文君姓名和號次已構成不實偽造，也侵害其肖像權；另惡意散播不實文宣已違反選罷法第104條意圖使人不當選，因此要求馬陣營立刻停止散播，且24小時內到蔡的競選總部致歉，否則依法提告。

對此，馬文君競選總部發言人楊家柱則表示，這個是網路上Kuso的圖片也沒有什麼好回應的，不值得一提；如果蔡培慧競選總部覺得不恰當要去提告，本陣營也予以尊重。

南投縣第1選區民進黨候選人蔡培慧競選總部今指控對手馬文君競選團隊散播不實文宣，要...
南投縣第1選區民進黨候選人蔡培慧競選總部今指控對手馬文君競選團隊散播不實文宣，要求24小時內道歉，否則提告。圖／蔡培慧競選總部提供
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