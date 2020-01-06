反滲透法通過 國民黨台南黨部：民眾反應不安

台南市國民黨議會黨團今天舉辦記者會批評反滲透法，並出示警政署的相關公文。圖/黨團提供 分享 facebook 台南市議會國民黨團今天舉辦記者會，指出反滲透法通過短短不到幾天，基層接到許多陳情，很多民眾都擔心自己會被約談，痛批「台灣恢復戒嚴了嗎?」

國民黨團王家貞、蔡淑惠、盧崑福今天舉辦「民進黨強行通過的反滲透法，讓人民驚恐害怕」記者會，會中出示警政署公函，訂自2019年1月31日到2010年1月31日，請各分局積極蒐集情資，來評核績效，等於是讓原本應該行政中立的檢警調，成為執政黨打擊異己的工具。

對此台南市警局回應，受理網路假訊息案件不分黨派、對象，只要行政機關、民眾或候選人發現「惡、假、害」爭議（假）訊息而向警方告訴、告發，警察機關均會依規定受理，但警察機關並無最後案件偵結權，須依法調查並將結果移（函）送管轄地檢署或法院後續偵審。

警察局表示，對於違反刑法、社維法及選罷法有關的假訊息案件，自2019年1月31日迄今，偵辦移送計有51件70人，在此也要呼籲，民眾不要製造假訊息而造成社會對立及不安，若接獲相關網路訊息要仔細查證、勿隨意轉傳，避免成為假訊息的散播者。

議員表示，反滲透法才通過幾天，卻造成基層人心惶惶，有台商、台生和宮廟跟她陳情，他們很怕被戴上串共的大帽子，民進黨明知台商有200萬人在大陸經商，有很多孩子到大陸求學，更有很多媽祖、玄天上帝宮廟每年都要到大陸進行文化宗教交流，現在民進黨不經委員會討論強行通過12條沒有細則空白立法的反滲透惡法，恐嚇人民，民進黨怕甚麼？