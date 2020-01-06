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馬英九批護主權丟7邦交國 賴清德：馬應團結一致對外

2020-01-06 14:23聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

民進黨副總統候選人賴清德今天上午到桃園市觀音區與黨籍立委候選人黃世杰會同，展開觀音選區車隊大掃街，針對媒體訪問前總統馬英九批蔡英文總統護主權丟7邦交國說法，賴清德表示，今天台灣失去邦交國完全是中國打壓，挖台灣邦交國，造成這個局面，馬是卸任總統不可能不知道，在選舉時候，希望馬總統應該內部團結、一致對外。

賴清德說，侵犯台灣主權、危害台灣民主的國家就是中國，大家要團結一致面對中國的併吞，保護中華民國、守護台灣主權和民主，大家都有責任，千千萬萬不要在這當下，反而嘲弄自己的國家，這樣會讓中國更看輕我們，如果台灣一旦無法團結，更會給中國可趁之機，不可不慎。

黃世杰表示，邦交國問題就是中共對台灣主權打壓，台灣在國際外交的實質外交有很大進展，不是只看形式邦交國問題，只看這個問題，那就是把台灣的外交完全交到中國手上，台灣與歐美日各民主自由先進國家，近年都有長足進展，台灣護照免簽在世界通行很有成就，被國際尊重，幾年來蔡總統在外交的實質進展值得肯定。

賴清德輔選黃世杰賣力，至少 4度到桃園沿海選區為「學弟」黃世杰站台推薦、陪同宮廟參香及率領車隊大掃街，全力幫黃世杰拉票，今天更親自拿麥克風沿途為黃世杰拜票，拜託沿海選民支持蔡英文、黃世

杰及民進黨。

民進黨副總統候選人賴清德（右）陪同黨籍立委候選人黃世杰（左）選區車隊大掃街，全力...
民進黨副總統候選人賴清德（右）陪同黨籍立委候選人黃世杰（左）選區車隊大掃街，全力輔選黃世杰催票。記者曾增勳／攝影
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民進黨副總統候選人賴清德（右）至少4度陪同黨籍立委候選人黃世杰（左）站台及掃街全...
民進黨副總統候選人賴清德（右）至少4度陪同黨籍立委候選人黃世杰（左）站台及掃街全力輔選。記者曾增勳／攝影
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民進黨副總統候選人賴清德（右）陪同黨籍立委候選人黃世杰（左）展開車隊大掃街，親拿...
民進黨副總統候選人賴清德（右）陪同黨籍立委候選人黃世杰（左）展開車隊大掃街，親拿麥克風全力為黃世杰催票。記者曾增勳／攝影
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黃世杰賴清德民進黨

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