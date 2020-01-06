李旻蔚秒回答提問 柯文哲狂點頭說「滿意」
民眾黨新北第三選區立委候選人李旻蔚今被問到三重是否建大學，李旻蔚立刻舉例多項數據，讓一旁的民眾黨主席柯文哲狂點頭說，講了數據就很清楚了，不會人云亦云、不會隨便講講「我覺得很滿意」。
對手民進黨立委候選人余天日前提出在三重要設立大學，李旻蔚表示，必須要有腹地考量，有可能推動的包括腹地有8.6公頃的三重商工，以及腹地7.5公頃的新北高中，不過少子化導致蠻多私校大學營運不善，應要通盤考量，都不是喊一個口號。
柯文哲表示，台灣少子化，我們當然190幾個學校、大學的現在都在想要怎麼收攤，現有的大學都找不到學生，要再增大學要很強的理由。
李旻蔚說，成立大學最低門檻是有5公頃的開發面積，還要考量有沒有基金會或是董事會，或是校方有第三方的實施者，願意跟教育部申請，這都要從長考量。
李旻蔚表示，前幾年國立三重商工才更名為新北市立三重商工，目前他們地下停車場的上方，有願意從新北市這邊去編列產學大樓的預算，代表還是希望以商工的部分推動，所以三重商工應該是沒有這個打算。
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