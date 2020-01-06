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民進黨團指國民黨選到沒步 變造謠中心

2020-01-06 13:26聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

選戰倒數五天，民進黨立院黨團今天砲轟國民黨已變造謠中心。書記長李俊俋批評，國民黨總統候選人韓國瑜面對黑鷹失事，竟稱是中邪，還有立委候選人稱黑鷹事件是因民進黨在路口拜票，國民黨不要為了選舉，不斷消費災難，還製造災難不斷造謠。質疑國民黨選到無步，整個黨已經淪為造謠中心。

立委李麗芬也批評，2018年時，國民黨南投縣黨部在臉書造謠香蕉豐收，指高雄、美濃、旗山的香蕉被亂丟，結果事後證明，造謠的照片是2017年舊照片；另外，2019年的文旦之亂，台南市黨部主委謝龍介造謠有2百萬斤的文旦但丟到水庫，造成文旦跌價，傷害農民；去年底雲林的花生之亂，縣長張麗善誤導農民，表示農委會要進口花生，李麗芬說，這是因加入WTO的配額，卻刻意誤導農民，農委會要在花生豐收期進口花生，導致花生價格大跌，呼籲國民黨不要再造謠。

立委余宛如也說，國民黨為了選舉選到泯滅人性，造謠沒有底線。余拿出臉書截圖批評，一個月前，有網友竟利用蔡英文總統與副總統候選人賴清德比二的照片，造謠要選民票投二號；另外民間志工發起的事實查核平台MyGoPen，竟被周錫瑋指為釣魚平台；還有台大教授蘇宏達用不實言論詆毀外交部，造成分化對立，2018年11月16日蘇還拍影片，誣指故宮要封館三年，文物都牽到南院，余宛如說，蘇宏達明明造謠，台大校長管中閔竟還表示要捍衛言論自由。希望國民黨不要選舉選到沒有人性，傷害言論自由的價值。

李俊俋說，國民黨選後兩週變成造謠中心，造謠不是言論自由的範疇，李也指國民黨造謠的三種型態，包括消費災難造謠、造謠造成農產品價格下跌、張冠李戴造謠。

民進黨立院黨團今天砲轟國民黨已變造謠中心。書記長李俊俋(中)批評，國民黨不要為了...
民進黨立院黨團今天砲轟國民黨已變造謠中心。書記長李俊俋(中)批評，國民黨不要為了選舉，不斷消費災難，還製造災難不斷造謠。質疑國民黨選到無步，整個黨已經淪為造謠中心。記者／林麗玉攝影
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國民黨2020選舉李俊俋

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