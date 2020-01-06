周末變天？ 唐湘龍：反滲透法蔡英文把知識藍都叫出來

再5天就要投票，資深媒體人唐湘龍今天在他的電台節目，大膽預言要變天了，韓國瑜會成為新總統，立委選情也會贏，因為民進黨底層翻了，而且叫不回來，加上反滲透法硬幹，激怒高級藍，知識藍，蔡英文把這些票都叫出來了，唐湘龍表示，他說的對不對，這個周末大家可以驗證。

去年上半年還諷韓國瑜選總統是個災難的唐湘龍，最近頻頻修正看法，他說，幸好國民黨初選出線的是韓國瑜，如果不是韓，面對民進黨這種鋪天蓋地，動用國家機器打壓的選舉，國民黨早就趴了。

唐湘龍說，他目前聞到的感覺，民進黨底層翻了，而且叫不回來了，他們對民進黨失望透頂，今天最期待變天的不是韓國瑜，不是國民黨，而是民進黨底層，他認為連立委選情都會很慘。

這某方面可解釋，韓國瑜造勢場子為何這麼熱，而蔡英文造勢場不只冷，非常冷。這個周末投完票後，除非又有意想不到的奧步，否則他猜想賴清德會認為自己所託非人。他大膽預言，這場選舉很有可能韓國瑜不只自己會贏，立委也會贏。

他指出，韓國瑜是非常草根，非常土的藍，知識藍和菁英藍，高級藍對韓很冷淡。不過，三周前政見會，韓國瑜完勝蔡英文，擊潰高雄罷韓遊行，韓上博恩夜夜秀，一周內完勝蔡英文，這三件事之後，政治空氣變了。

支持韓的力量打死不退，他覺得很奇怪，很明顯有一些政治現象，是他過去2、30年的經驗之外的，為何韓的民調再低，但只要他參加的任何場子人不知從那裡出來，這都不是傳統的國民黨的群眾。