蔡英文台南造勢漏氣？ 黃偉哲：別再製造假新聞

蔡英文總統昨天到台南參加大造勢活動，網路上隨即出現許多「黑蔡」影片，指造勢活動現場根本沒有達到主辦單位號稱的10萬人，而且蔡英文上台講話時現場人潮已經走了大半，網友酸「台南號稱民主聖地，綠營的支持也不過這樣而已」

對此，主辦昨天活動的台南市蔡賴競總主委、台南市長黃偉哲表示，這又是假新聞，人潮是在活動最後蔡總統登台發言之後，才陸續散去，喊話「網民不要再酸了，投票結果出來就知道」。

而台南市議會國民黨團今天也舉辦「造勢大會的真相」記者會，批評昨天在平實營區舉辦的造勢活動，不僅把草皮都砍除，而且動員了許多遊覽車，造成附近永康大塞車，民眾抱怨不已。

黨團還公布了網路上的影片，指造勢會場旁遊覽車司機聊天，大罵蔡英文政府一例一休的政策，還有觀光業不景氣、遊覽車業陷入寒冬。

黃偉哲表示，昨天現場絕對有10萬人，對照藍營上周六在歸仁舉辦、號稱有10萬人的活動，如果依照藍營的標準，昨天綠營的場子也可以說有100萬人，不過比人數沒有意思，票開出來就知道。

他表示，綠營在選舉的後期才動用這樣子的大規模造勢，但有人是在距離選舉3、4個月前，就進行大動員，造成社會與交通的紛亂，又怎麼說？不能用兩套標準來審視。