黑鷹失事韓國瑜稱「台灣中邪」 卓榮泰：不應該

2020選戰倒數5天，民進黨主席卓榮泰今天啟動北台灣車隊掃街，首站從台北市第一選區（北投士林）吳思瑤競選總部出發，接受媒體採訪時，被問到國民黨總統候選人韓國瑜昨天於造勢提及黑鷹直升機事件的言論，卓榮泰表示，講風涼話或不需要的比喻，不應該在這時候發生，並認為那些是故意的選舉伎倆語言。

韓國瑜昨天於造勢場合時，提及黑鷹直升機事件，說出「我們的國運不昌隆」、「台灣是中邪了嗎」，卓榮泰今天受訪表示，國家遭受這麼大的損失，多位高階優秀將官為國殉職同時，國人應抱著非常不捨悲痛心情，講風涼話或不需要的比喻，不應該在這時候發生，更不應該選舉造勢場上，用消費國家傷痛人民英雄的輕蔑態度，他認為這都是故意的，這都是選舉伎倆。

卓榮泰提到，他要求所有黨公職跟候選人，在最後一週敞開心胸，把這些選舉伎倆，當作必然會發生的小波折，「這些選舉伎倆選舉語言，能減少是我們對他的期待，不能減少是他對自己的傷害」。

另外，媒體詢問，兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，昨天新竹造勢場合，講統獨意識形態的操作，背後原因是懶惰？卓榮泰表示，這時候很多人為了自己或其他候選人提高聲量，但為什麼不能切中台灣人民及國家看到的問題？而是挑動另一種情感上的分裂。