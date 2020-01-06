總統故鄉太陽超大 蔡英文車隊遊行挺進屏市

民進黨總統參選蔡英文今天上午9時從屏東楓港故鄉出發，展開全台大掃街，上午11時左右，車隊進入屏東市，與屏東第一選區立委候選人鍾佳濱會合繞行屏東市，受到支持者熱烈歡迎。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 民進黨總統參選人蔡英文今天上午9時從屏東楓港故鄉出發，展開全台大掃街，上午11時左右，車隊進入屏東市，與屏東第一選區立委候選人鍾佳濱會合繞行屏東市，受到支持者熱烈歡迎，由於今天屏東太陽很大，蔡英文也感受到家鄉滿滿的熱情。

蔡英文的車隊今天上午從楓港出發後，一路先到東港與二選區立委候選人蘇震清會合後，再一路挺進屏東市，上午10時許已有支持者在屏東市復興路與台糖街口等候，鍾佳濱與不分區立委候選人周春米等人也在現場呼口號，凝聚支持者信心。

鍾佳濱表示未來五天會在鄉鎮綿密掃街，晚上則會在屏東市徒步掃街，挨家挨戶拉票。