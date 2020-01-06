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總統故鄉太陽超大 蔡英文車隊遊行挺進屏市

2020-01-06 12:46聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

民進黨總統參選蔡英文今天上午9時從屏東楓港故鄉出發，展開全台大掃街，上午11時左...
民進黨總統參選蔡英文今天上午9時從屏東楓港故鄉出發，展開全台大掃街，上午11時左右，車隊進入屏東市，與屏東第一選區立委候選人鍾佳濱會合繞行屏東市，受到支持者熱烈歡迎。記者翁禎霞／攝影
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民進黨總統參選人蔡英文今天上午9時從屏東楓港故鄉出發，展開全台大掃街，上午11時左右，車隊進入屏東市，與屏東第一選區立委候選人鍾佳濱會合繞行屏東市，受到支持者熱烈歡迎，由於今天屏東太陽很大，蔡英文也感受到家鄉滿滿的熱情。

蔡英文的車隊今天上午從楓港出發後，一路先到東港與二選區立委候選人蘇震清會合後，再一路挺進屏東市，上午10時許已有支持者在屏東市復興路與台糖街口等候，鍾佳濱與不分區立委候選人周春米等人也在現場呼口號，凝聚支持者信心。

鍾佳濱表示未來五天會在鄉鎮綿密掃街，晚上則會在屏東市徒步掃街，挨家挨戶拉票。

上午11時左右，蔡英文的車隊抵達現場後，受到支持者熱烈歡迎，許多人一擁而上握手，還開心地說「終於握到了」，由於總統停留時間很短，轉身就又上車準備掃街，還有支持者說今天屏東太陽真的很大，車隊掃街不輕鬆，總統該防曬了。

民進黨總統參選蔡英文今天上午9時從屏東楓港故鄉出發，展開全台大掃街，上午11時左...
民進黨總統參選蔡英文今天上午9時從屏東楓港故鄉出發，展開全台大掃街，上午11時左右，車隊進入屏東市，與屏東第一選區立委候選人鍾佳濱會合繞行屏東市，受到支持者熱烈歡迎。記者翁禎霞／攝影
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民進黨總統參選蔡英文今天上午9時從屏東楓港故鄉出發，展開全台大掃街，上午11時左...
民進黨總統參選蔡英文今天上午9時從屏東楓港故鄉出發，展開全台大掃街，上午11時左右，車隊進入屏東市，與屏東第一選區立委候選人鍾佳濱會合繞行屏東市，受到支持者熱烈歡迎。記者翁禎霞／攝影
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