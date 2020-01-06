「雙帥對決」是亡國感vs亡黨感？ 吳怡農：名嘴說法

選戰進入最後倒數，民進黨台北市第三選區立委候選人吳怡農今上午請來行政院副院長陳其邁一同車隊掃街。吳怡農強調，昨天晚間在林森公園的造勢晚會很熱鬧，吸引萬人到場力挺，很多支持者都出來了，但票最後要開出來才是最重要的，周六一定要出來投票，這才是致勝關鍵。

不過外界認為，第三選區「雙帥對決」，國民黨現任立委蔣萬安對上吳怡農，其中蔣萬安被視為國民黨明日之星，也讓該選區成為今年選戰的指標性選區之一。

對於這場選戰被外界認為是「亡國感」對上「亡黨感」，吳怡農表示，他看到的是過去四個月所有支持者對於他們立場理念的支持，保護守護台灣的立場明確堅定，才是這次大家要的立委，至於亡國感、亡黨感，這是比較多政論節目名嘴的說法，他覺得選舉就是回到國家方向，從總統到行政院、立法院，大家都期待看到未來方向明確的民意代表。

此外，國民黨總統候選人韓國瑜昨針對黑鷹直升機事件提到「國運不昌隆」、「台灣是中邪了嗎？」引發熱議。