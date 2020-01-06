林靜儀避風頭？ 民進黨人士：叛國說爭議不會影響選情

民進黨立委林靜儀接受德國之聲專訪稱「主張統一恐構成叛國」惹議，林表示自己用詞不精確，已辭去蔡英文競選辦公室發言人職務。 本報資料照片 分享 facebook 繼楊蕙如被檢察官起訴後消失，民進黨立委林靜儀也因叛國說爭議，接連取消公開行程，被解讀被禁足、被下令避風頭。民進黨立院黨團書記長李俊俋說，林靜儀並非避風頭，而是怕行程主題失焦，對於叛國說爭議，李俊俋說，國民黨好不容易撿到槍，一定會就這議題大作文章，但評估不會影響選民的投票意向。

林靜儀日前接受德國之聲專訪，提及「主張統一恐構成叛國」，林事後澄清用詞不精準，也辭去蔡英文競選總部發言人職務，但林靜儀接連兩天取消公開行程，包括昨天與「台獨教母」金美齡、醫界聯盟執行長林世嘉對談喊卡，今天與民進黨連江縣候選人李問的馬祖就醫轉診單一窗口記者會，也臨時前一天更改出席名單。李問說，林靜儀缺席是因有其他行程，另外，叛國說爭議是林靜儀的個人言論，不會影響民進黨選情，尤其選前最後黃金周，候選人還是要持續強化政見，與選民溝通。

不過也有黨內人士認為，這次民進黨選戰主軸喊「下架吳斯懷」，認為吳出席對岸政治活動已屬叛國，所以林靜儀的叛國說有什麼錯？只是林靜儀以蔡英文競總發言人的身份講，比較不恰當，但若以立委身份講有什麼錯？反滲透已經是台灣人民的共識。

也有黨內人士認為，黨內定調叛國說爭議是林靜儀的個人言論，加上總統蔡英文第一時間已回應，評估並不會影響選情。尤其選戰最後衝刺，國民黨頻打叛國說爭議，只是打給藍營的支持者看，國民黨現在的選戰策略，就是找議題不斷放大，對於已經決定投票意向的選民，不會有太大影響。