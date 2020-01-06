揭會議記錄後 李艷秋：蔡總統自爆情節令人不寒而慄

資深媒體人李艷秋日前在臉書揭露，在總統官邸一場驚駭莫名的會議，蔡總統提及拔管案、九合一敗選及暗助台北市長柯文哲。李艷秋表示，總統府對這篇紀錄不承認也不駁斥，那就只好當他們默認，這場會議看的是蔡英文的人格、手段和行事作風，會中蔡總統自爆幾個情節，讀來真讓人不寒而慄。

李艷秋說，她公布兩篇「總統官邸一場驚駭莫名的會議」後，收到最多的回應就是「等著查水表吧！」、「轉發也會被約談嗎？」、「小心喔！不挺綠就沒言論自由喔！」然而近一周過去了，ㄧ大票轉立委質詢或網路討論文的阿公阿嬤大叔大嬸，紛紛被約談做筆錄，她竟然沒事。

李艷秋指出，這是獨派院士在九合一民進黨大敗後，去官邸見蔡英文的一段紀錄。因為獨派院士對拔管失敗非常憤怒，甚至有人說出「對建國事業是一大打擊」的話，要她下台，換賴清德選，所以蔡英文掏心剖肺的希望得到院士諒解，她把拔管未成推給賴清德，再隨口爆些內幕，把台北市沒有輸給國民黨向院士邀功，所謂大學自治、校園自主，蔡總統隻字未提，代表她根本沒有在乎過。

李艷秋提到，會議記錄情節中，拔管毀了兩個教育部長後，蔡英文原來真的想讓管碧玲當教育部長，當時傳出「以管拔管」時，許多人睜大眼睛說「不會吧！」，「現在知道你有多天真了嗎？」此外，蔡不能讓范巽綠次長接部長，因為她老公張富忠是大統派。范巽綠大概做夢都沒想到，美麗島受刑人之一的老公張富忠，在蔡英文眼中，和白狼是一掛的。

蔡在會議中提到，葉俊榮擅自放棄拔管，如此大膽是因為抓住賴清德給他的承諾：教育部內的事是由你決定。李艷秋諷刺，「小英輕輕一句，就把拔管失敗的責任推給了賴清德，毒啊！」蔡說如果知道葉俊榮會讓管中閔上任，先開除他就沒事了。這個總統的權力包山包海，「現在你知道拔管幕後是誰在操盤了吧？」

此外，李艷秋說，蔡總統把拔管失敗的責任推給賴清德縱容、葉俊榮不聽指揮、以及台大都是國民黨把持，這些院士會接受她的說詞，只能說他們心甘情願用意識形態綁架智商理智；他們不去逼迫全面執政的蔡英文趕快獨立建國，竟然哀嘆管中閔上任影響建國大業。

總統自爆，台北市長選舉如果不是最後關頭幫助柯文哲，他也會落選，李艷秋質疑，是否表示國民黨沒有全盤皆贏，都是歸功於她的卓越領導。柯文哲跟記者說她爆料要拿出證據，她一向崇拜柯市長150的智商，「沒想到他也有糊塗的時候，這個料是蔡總統爆的，柯市長該去找總統要證據吧？或許他自己就能拿出證據呢！」