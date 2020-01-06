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李艷秋爆管案還沒被查水表 她再多說兩句讓人不寒而慄

2020-01-06 11:28聯合報 記者林文義／台北即時報導

資深媒體人李艷秋。聯合報系資料照
資深媒體人李艷秋。聯合報系資料照
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資深媒體人李艷秋日前公布兩篇「總統官邸一場驚駭莫名的會議」，她表示收到最多的回應就是：「妳等著查水表吧！」「轉發也會被約談嗎？」「小心喔！不挺綠就沒言論自由喔！」，今天稍早她在臉書表示，將近一星期過去了，ㄧ大票轉立委質詢或網路討論文的阿公阿嬤大叔大嬸，紛紛被約談做筆錄，她竟然沒事耶！

李艷秋說，在國家機器聞風辦案的綠色恐怖下，在動輒敲門帶人的違法指控下，總統府對這篇紀錄不承認也不駁斥，那就只好當他們默認啦！這樣也好啦！不然她就得公布那ㄧ大堆某某的院士大名，恐怕又是麻煩啊！既然總統府沒話説，她就多説兩句吧！

李艷秋表示，這是獨派院士在九合一民進黨大敗後，去官邸見蔡英文的一段紀錄。因為獨派院士對拔管失敗非常憤怒，甚至有人說出「對建國事業是一大打擊」的話，要她下台，換賴清德選，所以蔡英文掏心剖肺的希望得到院士諒解，她把拔管未成推給賴清德，再隨口爆些內幕，把台北市沒有輸給國民黨向院士邀功，所謂大學自治、校園自主，蔡總統隻字未提，代表她根本沒有在乎過。

李艷秋指出，這場會議，看的是蔡英文的人格、手段和行事作風，會中蔡總統自爆了幾個情節，讀來真讓人不寒而慄！

1，拔管毀了兩個教育部長後，蔡英文真的想讓管碧玲當教育部長耶！當時傳出『以管拔管』時，許多人睜大眼睛說『不會吧！』，現在知道你有多天真了嗎？

2，不能讓范巽綠次長接部長，因為她老公張富忠是大統派。范巽綠大概做夢都沒想到，美麗島受刑人之一的老公張富忠，在蔡英文眼中，和白狼是一掛的。小英給自己同志戴紅帽一樣不手軟，在小英眼中到底要多獨，才能為她所用呢？這篇記錄給民進黨內想攀登榮華富貴的人很重要的啟示喔！

3，葉俊榮擅自放棄拔管，如此大膽是因為抓住賴清德給他的承諾：教育部內的事是由你決定。小英輕輕一句，就把拔管失敗的責任推給了賴清德，毒啊！

4，蔡說如果知道葉俊榮會讓管中閔上任，先開除他就沒事了。這個總統的權力包山包海啊！現在你知道拔管幕後是誰在操盤了吧？

5，蔡總統把拔管失敗的責任推給賴清德縱容、葉俊榮不聽指揮、以及台大都是國民黨把持，這些院士會接受她的說詞，只能說他們心甘情願用意識形態綁架智商理智；他們不去逼迫全面執政的蔡英文趕快獨立建國，竟然哀嘆管中閔上任影響建國大業，中華民國的納稅人，你願意你的稅金養這批庸人嗎？

6，總統自爆，當時參與競選台大校長的陳弱水，選不贏竟然直通總統申訴；現在終於證實，拔管的過程，水好深啊！

7，台北市長選舉，如果不是最後關頭幫助柯文哲，他也會落選！所以國民黨沒有全盤皆贏，都是歸功於蔡英文的卓越領導。柯市長跟記者說她爆料要拿出證據，她一向崇拜柯市長150的智商，沒想到他也有糊塗的時候，這個料是蔡總統爆的，柯市長該去找總統要證據吧！或許，蔡總統自己就能拿出證據呢！

有人質疑她為何炒一年前的冷飯？錯！這盤飯依舊熱騰騰，因為你可以從這裡認識真實的、心機深沈、話術炫目、攬功推過、從不承擔的蔡英文。這四年，蔡總統就是這樣領導台灣的。

蔡還想繼續幹四年。你覺得呢？

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蔡英文賴清德李艷秋2020選舉

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