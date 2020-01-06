台灣前途2300萬人決定？ 他秒打臉：核電是民進黨決定

蔡英文總統曾說台灣的前途由2300萬人民共同來決定，最近剛辭去蔡英文競選辦公室發言人的林靜儀也說國家的未來也應該基於民主制度，由人民的意志來決定。台大醫院前副院長王明鉅秒打臉，他指出，台灣的前途當然該由2300萬人民來共同決定，攸關台灣未來最重要的經濟與能源，當然也該由2300萬人民來共同決定，但去年公投後，卻由民進黨決定。

王明鉅在臉書貼文指出，2300萬人民已經在2018年11月24日作出了決定。那一天，台灣人民以589萬人對401萬人的決定通過了公民投票第16案。這就是台灣2300萬人民，決定2025年繼續使用核能電力的共同決定。

民進黨不但沒有遵守2025續用核能電力的共同決定，而且是不假思索地在公民投票第二天的2018年11月25日，行政院就明白表示2025廢核目標不變。

民進黨執政下的行政院與經濟部，不但不遵守2300萬人支持2025之後續用核能電力的決定，而且還在未經立法院審議，沒有獲得民意授權的狀況下，硬是在2019年初，訂出全世界最貴的離岸風電躉售費率。

用每度電5.516元的世界最高價，去買下214.8萬瓩容量每年4200小時，而且一簽就綁約20年。每年用497億元去買90億度的離岸風電，連續20年。全部買電的總金額高達9952億元。

90億度的離岸風電，如果民進黨遵守2300萬人的公投民意決定，不要廢核繼續使用核能發電的話，無論是核一廠役延繼續使用，或是核四1號機重啟。一年都能發電超過100億度，而且每度電只有1.12元的發電成本。

每年就可以為全台灣2300萬人省下400億元的電費支出。單單只是適用2019年費率，容量214.8萬瓩的離岸風電，20年就能為台灣省下7932億元。

民進黨政府在無論如何絕對不會是蔡英文女士再擔任總統的2025年，就要將電費上漲33%甚至企業計算會上漲超過40%以上。

王明鉅說，20年比續用核電多花7000億以上，「有問過你我2300萬人同意還是不同意嗎?」