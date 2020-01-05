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選舉都在討論感情生活？ 李佳芬：這種選舉是有病嗎

2020-01-05 23:46聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬今日晚間前往桃園龍潭為第五選區立委候選人呂玉玲站台時，李佳芬表示，自己的先生是一個單純的人，也許這段時間發生許多風風雨雨，要支持者也不要為自己擔心，她說，為母則強，自己擔任三個孩子的媽，女性的韌性會在重要的時刻展現出來，一個選舉，整個選舉都是在討論她們夫妻的感情生活，痛批「這種選舉是有病嗎？」

李佳芬說，一個政府、政黨，在執政的過程當中應該要告訴老百姓，你為他們做了多少是事，他們的未來有多麼光明，現在有多麼好，而不是拿別人的缺點不斷的抹黑，你的失敗就代表我的成功，這事什麼不健康的心態。

李佳芬也說，在這場選舉裡，除了瞞天鋪地的網黑，自己走到哪裡都聽到有民眾被警察調訊，今天在南投也聽到，痛批到底是怎麼回事，選舉選到最後是要以恐號老百姓為主嗎，民主民主，人民做主，這一次一定要好好展現最正向的力量，讓所有的政治人物看到，老百姓為主，「老百姓才是我們真正的頭家」。

最後她也表示，自己代表先生韓國瑜跟鄉親保證，沒有貪婪的老婆就沒有貪婪的老公，李佳芬強調自己的人生已經是退休的年齡沒有什麼好特別去期待的物欲，自己的孩子很單純，只希望他用功讀書，將來的人生自己要打拚奮鬥，先生時常講一句話，他到六十幾歲了，未來的日子能夠為台灣的老百姓做多少事情，他全力以赴。

李佳芬表示，一個選舉，整個選舉都是在討論她們夫妻的感情生活，痛批「這種選舉是有病...
李佳芬表示，一個選舉，整個選舉都是在討論她們夫妻的感情生活，痛批「這種選舉是有病嗎？」記者高宇震／攝影
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李佳芬表示，一個選舉，整個選舉都是在討論她們夫妻的感情生活，痛批「這種選舉是有病...
李佳芬表示，一個選舉，整個選舉都是在討論她們夫妻的感情生活，痛批「這種選舉是有病嗎？」記者高宇震／攝影
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李佳芬韓國瑜

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