柯文哲新竹造勢晚會批藍綠樂於搞統獨 因他們太懶惰

台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說，他說，台灣現在最好的狀況就是維持現狀，因為美國不會讓台灣獨立，也不會讓台灣跟大陸統一，「藍綠明明也知道，但為什麼還要進入那個泥淖，因為他們懶，他們不想面對問題，解決問題」。

對於台灣如果想要改變，柯文哲說立法院要先改變，才不會像國民黨有手被門夾到卻去台大掛急診，後來回金門又住在產後病房浪費醫療資源，也不會有民進黨的立委上節目一問三不知，只會說「因為自己長得像蔡依林」的立委再出現，「我們民眾黨不會出現吳斯懷，也不會出現白海豚」，並強調民眾黨進入立法院會以台灣為民、以民眾為本，並以民意、專業、價值來決定政策方向，除了尊重民意、尊重專業，不會因為短期利益犧牲長期利益。

柯批目前台灣政府太虛無飄渺，沒有按部就班做事，提到守護台灣主權，柯文哲說，「廢話，這個大家都知道，可是愛台灣是用做的不是用喊的」，我們說國家，「國」就是中華民國、「家」就是台灣，維持現狀也是現階段台灣最好的選擇，「其實藍綠也都知道，但他們還是一直用統獨做政治運作的工具，甚至在內部自己製造敵人」，他說，明明藍綠不應該是台灣政治的問題，可是為什麼藍綠還是樂此不彼，「因為他們太懶惰」，所以他們不會像我一樣蓋一萬一千戶的社會住宅、改建數個大市場、每天畫綠色人行道。

柯也說，現在台灣不需要發現問題的人，因為問題在哪裡大家都知道，也不需要解釋問題的人，更不需要製造問題的人，只需要解決問題的人，所以民眾黨進入國會，會以解決問題為目標的政黨。民眾黨也不同於其他小黨，這些小黨都陷入藍綠統獨的泥淖，最後變成小藍、小綠，最後都被吃進去，但民眾黨會高踞國家治理的大旗，脫離藍綠的泥淖，以國家治理為目標，來改善台灣面對的問題，因此1月11日是一場價值與信任的選舉。

提到228事件，柯文哲表示，民進黨喊著「沒有真相就沒有原諒」，柯說，阿扁執政8年、小英也執政4年了，如果以後民進黨再喊也不想聽了，「爛透了」。他說政治真正的核心是執行力，他說3位台北市副市長分別來自國民黨、民進黨及親民黨，他也證明藍綠是可以和平共處的。