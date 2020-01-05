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柯文哲新竹造勢晚會批藍綠樂於搞統獨 因他們太懶惰

2020-01-05 23:17聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說，他說，台灣現在最好的狀況就是維持現狀，因為美國不會讓台灣獨立，也不會讓台灣跟大陸統一，「藍綠明明也知道，但為什麼還要進入那個泥淖，因為他們懶，他們不想面對問題，解決問題」。

對於台灣如果想要改變，柯文哲說立法院要先改變，才不會像國民黨有手被門夾到卻去台大掛急診，後來回金門又住在產後病房浪費醫療資源，也不會有民進黨的立委上節目一問三不知，只會說「因為自己長得像蔡依林」的立委再出現，「我們民眾黨不會出現吳斯懷，也不會出現白海豚」，並強調民眾黨進入立法院會以台灣為民、以民眾為本，並以民意、專業、價值來決定政策方向，除了尊重民意、尊重專業，不會因為短期利益犧牲長期利益。

柯批目前台灣政府太虛無飄渺，沒有按部就班做事，提到守護台灣主權，柯文哲說，「廢話，這個大家都知道，可是愛台灣是用做的不是用喊的」，我們說國家，「國」就是中華民國、「家」就是台灣，維持現狀也是現階段台灣最好的選擇，「其實藍綠也都知道，但他們還是一直用統獨做政治運作的工具，甚至在內部自己製造敵人」，他說，明明藍綠不應該是台灣政治的問題，可是為什麼藍綠還是樂此不彼，「因為他們太懶惰」，所以他們不會像我一樣蓋一萬一千戶的社會住宅、改建數個大市場、每天畫綠色人行道。

柯也說，現在台灣不需要發現問題的人，因為問題在哪裡大家都知道，也不需要解釋問題的人，更不需要製造問題的人，只需要解決問題的人，所以民眾黨進入國會，會以解決問題為目標的政黨。民眾黨也不同於其他小黨，這些小黨都陷入藍綠統獨的泥淖，最後變成小藍、小綠，最後都被吃進去，但民眾黨會高踞國家治理的大旗，脫離藍綠的泥淖，以國家治理為目標，來改善台灣面對的問題，因此1月11日是一場價值與信任的選舉。

提到228事件，柯文哲表示，民進黨喊著「沒有真相就沒有原諒」，柯說，阿扁執政8年、小英也執政4年了，如果以後民進黨再喊也不想聽了，「爛透了」。他說政治真正的核心是執行力，他說3位台北市副市長分別來自國民黨、民進黨及親民黨，他也證明藍綠是可以和平共處的。

柯爸、柯媽今天在柯文哲還在新竹市區掃街時，上台致詞表示，大家都說柯文哲是紅色的，「怎麼可能？他又沒去大陸做生意，也沒有大陸的朋友」，柯媽表示，柯文哲從小就很乖，每天下課都很準時回家都不會亂跑，更不會賭博、玩女人，所以他很認真工作，才能為台北市還債570億元，「這當然是政府的錢，不然是從我們家拿出來的嗎？要去哪裡生啊？」柯媽說，柯文哲是醫生，擔心健保倒了，為了讓台北市民都可以有健保，所以要努力還債。

台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說，柯爸柯媽與...
台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說，柯爸柯媽與柯美蘭率先上台助選。記者張雅婷／攝影
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台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說。記者張雅婷...
台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說。記者張雅婷／攝影
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台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說。記者張雅婷...
台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說。記者張雅婷／攝影
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台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說。記者張雅婷...
台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說。記者張雅婷／攝影
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台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說爭取政黨票。...
台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說爭取政黨票。記者張雅婷／攝影
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台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說。記者張雅婷...
台北市長柯文哲今天晚上以台灣民眾黨主席身分，首次在新竹市公開發表演說。記者張雅婷／攝影
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柯文哲台灣民眾黨民進黨

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