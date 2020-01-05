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國會沒過半 蔡英文：吳斯懷決定法案

2020-01-05 21:47聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

選戰進入倒數，蔡英文總統今晚壓軸出席在新莊陽光草皮的造勢晚會，蔡英文說，2020若國會沒過半，就被吳斯懷決定法案，把所有民進黨提名的立委送進國會與她並肩作戰，台灣要贏新北要大贏，新北市要拿出所有力氣衝全台最高票。

新北新莊的「勇敢自信、護台同行」晚會，除了立委呂孫綾、蘇巧慧、吳秉叡，民進黨副秘書長林飛帆、嘉義縣長翁章梁、行政院前院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、副總統陳建仁、副總統候選人賴清德等人也都到場造勢。

蔡英文說，4年前開始執政，改革的路比選舉艱難，經歷打地基，這3年多來她每天都當3天用，台灣若用633團隊規劃走，經濟不會變好，她這3年努力讓台灣經濟結構轉型，中美貿易台灣投資大爆發，股市還上萬點。

蔡英文表示，4年前台灣常常在缺電壓力，現在核電廠無限期退役，風力發電商轉，太陽光電是馬政府3倍；4年前人民憂心老人、小孩沒人顧，現在長照2.0上路、0到6歲國家跟你一起養。

蔡英文還說，各種政策每年都做更多一點，捷運南環線快要通車，環狀線二期、萬大樹林二期也要開始，淡江大橋工程有進展開始做，去社會住宅全力興辦，也要幫新北蓋22座停車場。

蔡英文也說，大家都感覺到一股力量在反對她提出改革，年金改革、能源改革、反滲法要取消，年輕人關心的婚姻平權也再思考，這股力量要把台灣分崩離析，所以2020台灣要贏主權尊嚴要贏，走向世界。

蔡英文也不忘感謝蘇貞昌的說，行政院長這陣子很辛苦，身體有不舒服，醫生提醒他要多休息，但蘇院長為國家不聽醫生的話，「他衝衝衝台、人民安安安」，2018年沒選好蘇院長沒放棄希望，民進黨可以被教訓但懂得檢討改進，拜託大家投出選票，希望台灣繼續往前走、守護主權。

蔡英文總統今晚壓軸出席在新莊陽光草皮的造勢晚會，蔡英文說，2020若國會沒過半，...
蔡英文總統今晚壓軸出席在新莊陽光草皮的造勢晚會，蔡英文說，2020若國會沒過半，就被吳斯懷決定法案。記者葉信菉／攝影
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蔡英文行政院

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